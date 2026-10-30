S7 выполнила первый авиарейс из Новосибирска на Мальдивы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лайнер преодолел путь из Новосибирска протяженностью 5,6 тыс. км за 10,5 часа. По пути самолет совершил запланированную техническую посадку для дозаправки в узбекистанском Термезе, сообщает Минтранс в Max.

В осенне-зимнем сезоне полеты на Мальдивы из новосибирского аэропорта Толмачево будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Мальдивская Республика входит в число 39 государств, с которыми у России установлено прямое авиасообщение, отметили в Минтрансе. Рейсы в Мале также выполняет «Аэрофлот», самолеты которого летают из столичного аэропорта Шереметьево девять раз в неделю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр транспорта и гражданской авиации Сьерра-Леоне Альхаджи Фандай Турай сообщил о заинтересованности в установлении прямого авиасообщения с Россией.

Ранее посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил о возможном возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

На прошлой неделе авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Росавиацию с просьбой выдать допуски на выполнение перелетов в Малайзию через Китай.