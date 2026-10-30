Синоптик Голубев: Октябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых в истории

Tекст: Тимур Шайдуллин

Завершающийся месяц с высокой вероятностью станет одним из пяти самых теплых октябрей в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщил Голубев РИА «Новости». «Октябрь 2026 года в Москве, по предварительным данным, с высокой вероятностью войдет в пятерку самых теплых октябрей в истории наблюдений, так как средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса. Кроме того, почти весь октябрь держалась положительная температурная аномалия, за исключением четырех дней», – сказал он.

Синоптик обратил внимание на то, что погода была довольно ровной: из-за отсутствия резких колебаний суточные температурные рекорды побиты не были, хотя показатели почти ежедневно превышали климатическую норму.

Кроме того, октябрь оказался очень сухим. В городе выпало около 47% нормы осадков, то есть чуть меньше половины обычного количества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Гидрометцентре исключили выпадение снега в столице до конца октября и спрогнозировали сохранение аномально теплой погоды.

Ранее специалисты назвали прошедший сентябрь в Москве также одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений.