В Минздраве исключили смягчение проверки документов при покупке сигарет

Tекст: Денис Тельманов

В Минздраве подчеркнули, что разработанный проект приказа в целом носит технический характер, передает ТАСС. «Никаких новых требований или послаблений не вводится: как и прежде, продавец обязан убедиться в достижении покупателем 18 лет и при сомнении потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст», – сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что проект не меняет сложившуюся практику, а государственная политика по борьбе с курением остается прежней. Документ был подготовлен в рамках плановой работы по переизданию действующего приказа, срок которого истекает 1 сентября 2027 года.

Единственным содержательным дополнением стало включение в перечень временного удостоверения личности лица без гражданства в России, так как такой документ предусмотрен законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство здравоохранения предложило пополнить перечень документов для подтверждения возраста при покупке табака временным удостоверением личности лица без российского гражданства.

В начале месяца глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

В феврале замглавы Минздрава Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления алкогольной и табачной продукции в стране.