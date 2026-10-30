Горноспасатели завершили работы на шахте в Кузбассе после пожара

МЧС: Горноспасатели закончили работы на шахте «Распадская» после пожара

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудники экстренных служб закончили бурение скважин и подачу пены в выработанное пространство лавы на шахте «Распадская» в Кузбассе, пишет ТАСС. Возгорание на предприятии произошло месяц назад, 30 сентября, тогда на поверхность вывели 305 человек.

В течение месяца военизированная горноспасательная часть закачивала инертную пену в выработанное пространство лавы и брала пробы воздуха из пробуренных скважин. В пятницу подразделения завершили работы и вернулись в пункт постоянной дислокации.

К ликвидации последствий привлекли 41 сотрудника МЧС и девять единиц техники. В ведомстве уточнили, что работники шахты продолжают подачу газообразного азота и инертной пены через скважины с поверхности. Замеры рудничной атмосферы планируется проводить не реже трех раз в месяц.

В настоящее время добыча угля на «Распадской» приостановлена. Предприятие является крупнейшей угольной шахтой в России, его запасы составляют около 451 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на крупнейшей угольной шахте страны «Распадская» в Кемеровской области вспыхнул пожар. В главке МЧС по региону сообщили о временной остановке работы предприятия.