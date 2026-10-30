Корабли Северного флота завершили арктический поход

Tекст: Валерия Городецкая

Доклад об успешном выполнении задач принял командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, пишет ТАСС. «В очередной раз вы подтвердили готовность сил флота к отстаиванию национальных интересов России в Арктике», – заявил Кабанцов.

Командующий отметил, что отряд решал задачи стратегического сдерживания от Новосибирских островов до Земли Франца-Иосифа. Впервые был осуществлен проход проливом Шокальского, а также высадка морского десанта на архипелаг Седова.

Отличившимся морякам вручили награды и грамоты. По традиции, командирам кораблей и капитанам судов обеспечения были переданы жареные поросята.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца моряки Северного флота провели учения в порту Дудинка по деблокированию от незаконных формирований.

Летом силы Северного флота отработали в Баренцевом море комбинированный ракетный удар.

Разнородные силы Северного флота вышли в Баренцево море для отработки противодействия корабельным группировкам.