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    30 октября 2026, 18:23 • Новости дня

    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance
    @ Rick Rycroft/AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Взлом Binance показывает, что безопасность криптобиржи зависит не только от технологий, но и от действий сотрудников, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик и техноблогер Эльдар Муртазин. По его оценке, именно человеческий фактор позволил злоумышленникам провести атаку. Эксперт назвал инцидент тревожным сигналом, несмотря на обещание площадки возместить убытки, и призвал владельцев криптовалют внимательно оценивать риски, прежде чем доверять таким активам реальные деньги.

    «Взлом действительно возможен, технически это вполне реальная история. Если же говорить о самом слабом звене в технологических системах, то это всегда человек. Человек, который недостаточно защитил свой компьютер, планшет или смартфон и использует одни и те же пароли. Исключить человеческий фактор невозможно, эта история стара как мир. Система создается для того, чтобы люди ею пользовались в том или ином виде, и если мы закроем ее от людей, то не сможем пользоваться ею вообще никак», – говорит Эльдар Муртазин.

    Эксперт напомнил, что Binance заявила о сохранности клиентских средств и пообещала компенсировать потери всем пострадавшим. Тем не менее произошедшее стоит воспринимать как тревожный сигнал.

    «Иронично, что всего за день до инцидента основатель и бывший гендиректор Binance напоминал о простейших правилах цифровой гигиены, в частности призывал не переходить по ссылкам из электронных писем. Однако в данном случае именно человеческий фактор сделал взлом возможным», – отмечает собеседник.

    Отдельно аналитик остановился на российских владельцах криптовалют. По его мнению, они вкладывают реальные деньги в активы, не имеющие под собой достаточной основы, причем некоторые делают это из азарта или без четкого понимания рисков.

    Муртазин отметил, что биткоин ничем не обеспечен, а личность его создателя и первоначальные цели остаются неизвестными. Тем не менее люди доверяют ему свои сбережения, рискуя потерять их при резком обвале курса.

    «Поэтому совет достаточно простой. Если вы не понимаете и не осознаете своих рисков, играть в это точно не стоит, ведь вы не знаете правил игры», – заключил Муртазин.

    Ранее было объявлено, что северокорейская хакерская группировка TraderTraitor вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптобиржи Binance, получив доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки. В Binance подтвердили факт атаки, там сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированный вывод средств.

    Доказательств утечки закрытых ключей от кошельков биржа не обнаружила, а совместно с партнерами ей удалось заморозить активы примерно на 3 млрд долларов. В компании пообещали покрыть все убытки из фонда SAFU и собственных средств.

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    27 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Член СПЧ: Использование «исчезающих сообщений» может стать аргументом для помещения в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование VPN-сервисов и мессенджеров с исчезающими сообщениями стало дополнительным аргументом для заключения фигурантов уголовных дел под стражу, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

    Использование исчезающих сообщений и VPN-сервисов может стать основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО, пишет Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

    По ее словам, следователи в ходатайствах в суд все чаще заявляют, что подозреваемый может воспрепятствовать установлению истины по делу из-за использования «мер конспирации».

    «Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу», – пишет правозащитница.

    В качестве примера следственные органы приводят использование программных средств анонимизации, шифрование сетевого трафика и мессенджеры со сквозным шифрованием, автоуничтожением сообщений и сокрытием списка контактов.

    Следствие считает это доводом в пользу возможного оказания подозреваемым воздействия на неустановленных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Москве оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента. Летом комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    29 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Пентагон не стал расследовать сбои в работе Starlink на Украине

    Associated Press: Пентагон отказался расследовать сбои Starlink на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, сообщает Associated Press.

    Группа из девяти американских законодателей потребовала провести проверку после жалоб украинских чиновников на снижение скорости интернета в сети Илона Маска. В ответном письме инспектор рекомендовал конгрессменам адресовать свои вопросы ВВС США, пишет U.S. News & World Report со ссылкой на Associated Press.

    По словам источника в Конгрессе, решение надзорного органа свидетельствует о нежелании военных конфликтовать с Маском из-за его влияния на оборонные коммуникации.

    «Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, от которой зависит Украина», – заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

    Она добавила, что американская администрация и компания SpaceX предоставляли противоречивые сведения о причинах сбоев, поэтому необходимо провести независимую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    Госсекретарь США Марко Рубио отверг причастность Белого дома к перебоям в работе сервиса.

    В середине месяца внештатный советник украинского лидера Сергей Бескрестнов подтвердил ограничение компанией SpaceX скорости работы терминалов для украинской армии.

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    28 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор добавил американские технологические компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.

    Согласно реестру, Apple получила номер 594-PP, а Microsoft – 593-PP. Ограничений доступа к сайтам этих компаний нет, передает ТАСС.

    Реестр организаторов распространения информации работает с 2014 года. С июля 2018 года участники реестра обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, аудио- и видеосообщения пользователей и передавать их спецслужбам по запросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Роскомнадзор опроверг блокировку сервисов Google, Apple и GitHub.

    В апреле ведущие технологические компании с Microsoft рекордно увеличили инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

    В феврале компании Microsoft и ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения и развлекательных услуг.

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    28 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин: Российские компании создали радикально меняющие сервисы технологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что отечественные инновационные компании разработали передовые технологии для сферы услуг и здравоохранения.

    Выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, президент Владимир Путин сообщил, что российские компании создали технологии, которые полностью меняют качество сервисов, передает РИА «Новости».

    «Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов», – сказал Владимир Путин на пленарной сессии форума.

    Глава государства добавил, что сейчас по всей стране распространяются технологии цифровой медицины. Их использование позволяет повышать производительность труда врачей и доступность медицинской помощи.

    «Цифровые разработки в области медицины, которые внедряются по всей стране, позволяют рекордно повышать производительность труда врачей и доступность медпомощи, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в московский Гостиный двор для участия в пленарном заседании форума Россия – Африка. Там Владимир Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал выступление Владимира Путина на форуме Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    На владельца «Википедии» составили четыре протокола за неудаление информации

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы рассмотрит в ноябре четыре административных дела в отношении компании Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

    Рассмотрение четырех административных протоколов в отношении владельца «Википедии» назначено на 10 ноября, передает РИА «Новости». В материалах дела указано, что компанию привлекают к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление информации, которую закон обязывает удалять.

    За каждое подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Мосгорсуде сообщили о штрафе для владеющей «Википедией» компании за отказ удалить запрещенные в России материалы.

    В конце прошлого года европейские «Зеленые» потребовали от Еврокомиссии ужесточить давление на американские IT-компании.

    Весной прошлого года Роскомнадзор заявил об отказе «Википедии» удалять материалы с фейками о спецоперации на Украине.

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    29 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Яндекс объявил финансовые результаты за III квартал 2026 года

    Tекст: Вера Басилая

    Яндекс отозвал опубликованные ранее прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с октябрьскими атаками беспилотников на центры обработки данных компании.

    В компании отметили, что после октябрьских атак на инфраструктуру возникли дополнительные внешние факторы, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. При этом Яндекс рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов со следующего квартала, сообщается в пресс-релизе компании.

    Выручка группы в третьем квартале 2026 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 411 млрд рублей. За девять месяцев показатель составил 1,17 трлн рублей. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 2% и составила 46 млрд рублей.

    Октябрьские атаки на дата-центры произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал.

    Компания сообщила о восстановлении всех сервисов для пользователей и бизнеса, а также подчеркнула, что в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат, так как заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» сообщил о переносе уцелевших после атак беспилотников суперкомпьютеров на новые вычислительные площадки.

    На прошлой неделе сервис «Яндекс Директ» возобновил работу после ограничений из-за ударов по центрам обработки данных.

    В середине месяца в «Яндексе» опровергли информацию об отсутствии страховки у пострадавших дата-центров.

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    29 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Германии задержали пытавшихся поджечь оборудование Starlink в Литве

    В Германии задержали подозреваемых в попытке поджога станций Starlink

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование системы спутниковой связи Starlink на литовской территории.

    Неизвестные 18 октября попытались поджечь помещения литовской фирмы Delska, где находится базовая станция спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

    «В Германии, где они постоянно проживают, задержаны подозреваемые в поджоге лица. У одного из них гражданства Германии и Турции, у другого – Германии и Сербии», – заявил Бригинас.

    Он отметил, что злоумышленников задержали по выданному Болгарией международному ордеру за аналогичное преступление. Литва также объявила подозреваемых в розыск. В настоящее время правоохранительные органы поддерживают связь с коллегами из Германии и Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия с оборудованием Starlink.

    Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрениях в отношении двух молодых людей из Германии в поджоге антенн спутниковой связи в районе Софии.

    В середине месяца депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев рассказал о поджоге 11 антенн Starlink двумя неизвестными.

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    29 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин заявил о суверенитете России в цифровых технологиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия становится одной из немногих, кто приобретает полный суверенитет в сфере цифровых технологий.

    По его словам, Россия наряду с Соединенными Штатами и Китаем становится одним из обладателей независимости в цифровой сфере, пишет РИА «Новости».

    «Россия, наряду с Соединенными Штатами, с Китайской Народной Республикой, является одной из немногих стран, которая приобретает полный суверенитет в цифровых технологиях», – сказал Путин журналистам в рамках общения после завершения масштабного саммита Россия – Африка в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности поделиться со странами Африки технологиями в сфере цифровизации электоральных процессов.

    Накануне глава государства рассказал африканским лидерам об успешном опыте внедрения цифровых технологий в медицинских учреждениях Москвы.

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    28 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    МВД объяснило родителям настройку безопасного поиска для детей

    МВД: Для защиты детей от деструктивной информации нужно настроить поисковик

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты детей от нежелательного и деструктивного контента родителям следует правильно настроить поисковые системы в браузерах, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

    Согласно исследованию Mediascope, дети начинают пользоваться интернетом с четырех лет, а к 16–17 годам осваивают базовые технологии, при этом 24% из них ведут собственные блоги, сообщает МВД.

    В связи с этим родителям рекомендуют использовать специальные настройки программ. Так, в «Яндекс браузере» нужно ввести любой запрос, прокрутить страницу вниз, зайти в «Настройки» и выбрать «Семейный режим».

    В Google Chrome на странице поиска следует выбрать раздел «Настройки» в правом нижнем углу, перейти в «Настройки поиска», активировать «Безопасный поиск» и в меню «Фильтры» скрыть нежелательную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД сообщило об активном использовании мошенниками и вербовщиками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей и подростков.

    Ведомство предложило родителям оформить детям банковские карты с суточным лимитом для повышения безопасности.

    Эксперт по информационной безопасности Кирилл Мякишев назвал популярные схемы мошенников против детей, маскирующихся под известных блогеров или товарищей по онлайн-играм.

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    28 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink

    Reuters: Израильская фирма шпионила за пользователями Starlink через рекламу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты по кибербезопасности заподозрили израильскую рекламную компанию Discover-Tech в использовании цифровых объявлений для скрытого наблюдения за пользователями спутникового интернета Starlink.

    Исследователи из компании TrendAI обнаружили, что израильская фирма Discover-Tech стала одним из крупнейших покупателей цифровой рекламы, демонстрируемой пользователям сервиса Starlink. Эксперты пришли к выводу, что объявления использовались для геолокации людей, пишет Reuters.

    Анализ рекламного трафика показал, что Discover-Tech оказалась главным покупателем рекламы для пользователей Starlink более чем в 100 странах. В частности, фирма лидировала по закупкам в Сирии, Ливии, Йемене и Южном Судане, где легальный западный рекламный бизнес практически отсутствует, а терминалы спутниковой связи используются для обхода локальных блокировок.

    Канадская исследовательская группа Citizen Lab и американская компания Confiant также подтвердили причастность израильской фирмы к злоупотреблениям при показе объявлений. После публикации расследований корпорации Google и Comcast удалили Discover-Tech со своих рекламных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство обороны США присвоило максимальный уровень угрозы действиям Израиля из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

    В мае иранские спецслужбы обезвредили террористические ячейки израильской разведки, изъяв у боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    В марте военные Израиля узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с помощью взлома дорожных камер в Тегеране.

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    30 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.

    «Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

    Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

    Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

    Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

    Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.

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    29 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Платформа Max запустила новые инструменты для авторов каналов

    Платформа Max открыла единое окно доступа к инструментам для создателей контента

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская платформа Max предоставила создателям контента возможность выбирать профиль для ответов в комментариях и запустила специальное мини-приложение для управления каналом.

    Блогеры получили доступ к единому окну с необходимым для работы инвентарем через мини-приложение «Инструменты канала». Кроме того, в ближайшем будущем пользователи сервиса смогут отправлять медиафайлы в комментариях, говорится в пресс-релизе VK.

    Найти новое мини-приложение можно в настройках. С его помощью авторы смогут подключать функцию пожертвований, получать метку А+, управлять продвижением, проводить розыгрыши и трансляции, а также просматривать полезные материалы.

    Ранее в мессенджере появилась возможность менять размер текста, архивировать истории и автоматически сохранять медиа в галерею. На сегодня количество публичных и приватных каналов на платформе превысило 16,5 млн, а их суммарная аудитория достигла 610 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае гендиректор Фарит Хуснояров сообщил о масштабном обновлении российской платформы Max.

    В прошлом году подписчики сервиса получили возможность скрывать публикации с возрастной маркировкой.

    Ранее разработчики мессенджера добавили функцию записи и отправки коротких видеосообщений.

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    30 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств

    МВД: Преступники могут месяцами вербовать подростков через боты знакомств

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленники используют чат-боты знакомств для вербовки подростков, процесс может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Вербовщики угрожают детям привлечением к уголовной ответственности и склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, передает МВД.

    Преступники применяют методы социальной инженерии: они манипулируют подростком и шантажируют его, лишая возможности критически оценить ситуацию и связаться с родными.

    Совместно с Федеральным центром «Профилактика» и Институтом детства, семьи и воспитания ведомство подготовило информационные карточки, раскрывающие методы злоумышленников при вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ сообщила о принуждении украинскими спецслужбами подростков к диверсиям путем шантажа после знакомства в чат-боте «Дайвинчик».

    В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами Telegram для вербовки несовершеннолетних.

    МВД рассказало о поиске мошенниками жертв среди детей через социальные сети и мобильные игры.

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