Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

Tекст: Татьяна Косолапова

«Взлом действительно возможен, технически это вполне реальная история. Если же говорить о самом слабом звене в технологических системах, то это всегда человек. Человек, который недостаточно защитил свой компьютер, планшет или смартфон и использует одни и те же пароли. Исключить человеческий фактор невозможно, эта история стара как мир. Система создается для того, чтобы люди ею пользовались в том или ином виде, и если мы закроем ее от людей, то не сможем пользоваться ею вообще никак», – говорит Эльдар Муртазин.

Эксперт напомнил, что Binance заявила о сохранности клиентских средств и пообещала компенсировать потери всем пострадавшим. Тем не менее произошедшее стоит воспринимать как тревожный сигнал.

«Иронично, что всего за день до инцидента основатель и бывший гендиректор Binance напоминал о простейших правилах цифровой гигиены, в частности призывал не переходить по ссылкам из электронных писем. Однако в данном случае именно человеческий фактор сделал взлом возможным», – отмечает собеседник.

Отдельно аналитик остановился на российских владельцах криптовалют. По его мнению, они вкладывают реальные деньги в активы, не имеющие под собой достаточной основы, причем некоторые делают это из азарта или без четкого понимания рисков.

Муртазин отметил, что биткоин ничем не обеспечен, а личность его создателя и первоначальные цели остаются неизвестными. Тем не менее люди доверяют ему свои сбережения, рискуя потерять их при резком обвале курса.

«Поэтому совет достаточно простой. Если вы не понимаете и не осознаете своих рисков, играть в это точно не стоит, ведь вы не знаете правил игры», – заключил Муртазин.

Ранее было объявлено, что северокорейская хакерская группировка TraderTraitor вывела около 6,36 млрд долларов с кошельков криптобиржи Binance, получив доступ к ноутбуку одного из инженеров площадки. В Binance подтвердили факт атаки, там сообщили, что злоумышленники могли получить доступ к сервисному контейнеру через скомпрометированный ноутбук DevOps-инженера и инициировать несанкционированный вывод средств.

Доказательств утечки закрытых ключей от кошельков биржа не обнаружила, а совместно с партнерами ей удалось заморозить активы примерно на 3 млрд долларов. В компании пообещали покрыть все убытки из фонда SAFU и собственных средств.