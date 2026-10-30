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    30 октября 2026, 17:20 • Новости дня

    Летевший из Греции в Британию самолет Jet2 подал аварийный сигнал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно авиакомпании Jet2, выполнявшее пассажирский рейс из Греции в Британию, передало сигнал общей чрезвычайной ситуации и направилось в Хорватию.

    Пассажирский борт вылетел из греческого города Самос и взял курс на британский Манчестер. В ходе выполнения рейса экипаж передал код 7700, который свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, передает РИА «Новости».

    Сейчас самолет британской авиакомпании Jet2 изменил первоначальный маршрут. Согласно актуальным полетным данным, воздушное судно летит в направлении международного аэропорта хорватского города Сплит.

    Транспондерный код 7700 является универсальным сигналом и применяется в международной авиации для информирования диспетчерских служб о любой общей чрезвычайной ситуации на борту. Использование этого сигнала пилотами необязательно означает прямую угрозу катастрофы лайнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.

    Летом в Новгородской области частный самолет Л-4 сел на мелководье озера Ильмень.

    Весной самолет Ан-2 с восемью пассажирами приземлился в лесу на территории Якутии.

    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернем пытается избежать спора о репарациях за работорговлю

    Politico: Бернему грозят требования о репарациях за работорговлю
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем на следующей неделе отправится на саммит Содружества в Антигуа и Барбуде, где рассчитывает уйти от спора о репарациях за работорговлю.

    Саммит глав правительств Содружества пройдет на следующей неделе в Антигуа и Барбуде и станет для Бернема первым зарубежным визитом вместе с королем Карлом III, который возглавляет организацию, пишет Politico. Глава МИД Эд Милибэнд заявил изданию в прошлом месяце, что репарации не являются ответом на запросы бывших колоний.

    Два года назад предшественник Бернема Кир Стармер на саммите в Самоа лично правил на экране абзац итогового коммюнике о репарациях в окружении других лидеров, а формулировка о «разговоре ради общего будущего на основе равенства» лишь отложила решение. Участники поездки 2024 года называют ее провалом.

    В мае 123 страны приняли на площадке ООН резолюцию о диалоге в духе доброй воли о репарационной справедливости, Британия воздержалась. Премьер Барбадоса Миа Моттли в июне представила манифест карибских лидеров о «моральном, этическом и правовом» основании для репараций, а генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчве допустила, что извинения за работорговлю «не повредили бы».

    «Разговор радикально продвинулся вперед», – заявил основатель кампании Repair Campaign Денис О'Брайен. По его мнению, Британии и другим европейским странам стоит начать с извинений и затем перейти к взаимодействию, а Форин-офис и аппарат премьера играют словами в Scrabble и ставят в трудное положение короля Карла III, которого высоко ценят в Карибском бассейне.

    Даунинг-стрит ограничил пул журналистов на саммите, а МИД готовит фонд климатической устойчивости для развивающихся стран. Премьер Индии Нарендра Моди на саммит не приедет. Оценки возможных выплат доходили до 18 трлн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду король Британии Карл III заявил о «великих страданиях» жителей Карибского бассейна от работорговли в колониях. Во вторник министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс назвал требования бывших колоний о репарациях необоснованными. В июне глава британского правительства Кир Стармер собирался представить план передачи власти после потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии, перешедших на сторону Бернема.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

    Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.

    Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

    Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    30 октября 2026, 02:59 • Новости дня
    Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

    Tекст: Антон Антонов

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.

    В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

    «Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    В полицию на него заявил собственный сын.

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    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

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    28 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Карл III признал принесенные британской работорговлей в колониях страдания

    DT: Карл III назвал британскую работорговлю причиной страданий в колониях

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в колониях в Карибском бассейне принесла «великие страдания».

    Монарх во вторник прибыл с визитом на Багамские острова. Выступая перед молодежью, он отметил богатство местной культуры, признав, что она частично «была рождена во тьме», передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Предполагается, что Карл III более подробно выскажется по теме работорговли на саммите Содружества наций, который пройдет с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. На нем будет обсуждаться вопрос возможной выплаты репараций Лондоном.

    На Багамах короля встретили несколько десятков активистов с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Правительство Великобритании неоднократно исключало вариант с выплатой репараций.

    В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.

    Карл III, выступая на той встрече, указал на важность изучения британского колониального прошлого, но не стал приносить извинения за работорговлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о репарациях.

    На прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за работорговлю.

    В начале месяца британский монарх решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

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    30 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирландии начали подготовку к объединению с Северной Ирландией

    The Irish Times: Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство для подготовки к объединению с Северной Ирландией, сообщил премьер-министр страны Михол Мартин.

    Новая правительственная структура проработает различные сценарии конституционного будущего для Ирландии, включая возможность объединения. Власти страны впервые готовятся к воссоединению с Ольстером, передает ТАСС со ссылкой на The Irish Times.

    Новое ведомство также будет вести подготовку к сохранению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

    В сентябре президент США Дональд Трамп на встрече с Мартином заявил о желании видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Это высказывание дало толчок центробежным тенденциям в Великобритании. Вскоре первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали меморандум о взаимопонимании с фиксацией права регионов на самоопределение.

    В канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема отвергли возможность проведения референдумов о выходе из страны. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, переход Северной Ирландии под контроль Дублина возможен при согласии большинства жителей Ольстера и Республики Ирландия, однако для референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии потребовали от Лондона провести референдумы о независимости этих территорий.

    Политолог Владимир Корнилов связал нарастающие центробежные тенденции с некомпетентностью британского руководства.

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    30 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Полиция Шотландии начала расследование вечеринок принца Эндрю в замке Балморал

    Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Шотландии инициировала расследование закрытых вечеринок с участием брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал.

    Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

    Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

    В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

    В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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    30 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Совбез: Британия стала чемпионом по попыткам посеять рознь в России

    Совбез: Британия стала абсолютным чемпионом по попыткам сеять рознь в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия является абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную рознь в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Конечно, абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную, межконфессиональную рознь в России является островное государство со столицей в Лондоне, которое на протяжении, наверное, всей нашей истории пыталось всяческими способами ослабить нашу страну», – заявил Шевцов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Британия пыталась поддерживать государства, с которыми воевала Россия, а также финансировать иммиграцию и оппозицию. По словам Шевцова, некоторые историки связывают британских послов с убийством императора Павла I и Февральской революцией 1917 года.

    Замсекретаря Совбеза добавил, что политика «разделяй и властвуй» присуща британцам со времен Римской империи, и это ощутили на себе многие страны-колонии. В качестве примера он привел разделение Индии в 1947 году, последствия которого ощущаются до сих пор в кашмирском конфликте.

    Шевцов подчеркнул, что британцы совершали множество действий ради сохранения своего влияния и статуса сверхдержавы, которым они сейчас не обладают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник указал на сохраняющийся у Лондона страх перед Москвой из-за реакции на учебные стрельбы российского корабля.

    Также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов назвал совместные учения ядерных сил России и Белоруссии отрезвляющими для стран ЕС.

    Кроме того, посольство России в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.

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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    30 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    В Совбезе назвали Джонсона одним из разрушителей стамбульских договоренностей

    Совбез: Джонсон был одним из основных разрушителей стамбульских договоренностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший британский премьер Борис Джонсон стал одним из главных участников разрушения стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

    «Этот персонаж (Джонсон) внес много деструктива, особенно когда стамбульские договоренности были уже парафированы. Он тогда одним из основных акторов был, который разрушил эти договоренности», – сказал Шевцов в преддверии Международной недели народов России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг Ушаков рассказал о завершении формирования костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения трехсторонних переговоров.

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