Путин поблагодарил лидера Мали за растущий в стране интерес к русскому языку

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе встречи Путин отметил растущий интерес в Мали к изучению русского языка, передает РИА «Новости». «Мы продолжаем работать по этому направлению и в более широком плане. В Мали популярным стало изучение русского языка. Мы вам благодарны за то, что вы уделяете этому внимание. Действует шесть центров русского языка и культуры», – заявил российский лидер.

Путин также отметил уровень гуманитарного взаимодействия двух стран. С учетом интереса у малийской молодежи к получению образования в России Москва увеличила квоту до 300 стипендий для абитуриентов из этой страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с Ассими Гойтой в Большом Кремлевском дворце. В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

Накануне президент России отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.