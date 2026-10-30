Обвиняемый в двойном убийстве в Москве дал показания на местах преступлений

Tекст: Денис Тельманов

«Его возили в квартиру и гараж для проверки показаний на месте совершения действий преступления», – цитирует Марзиева РИА «Новости».

Расчлененное тело Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в убийстве в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

Гогиашвили арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Он отрицает корыстный мотив, называя причиной бытовой конфликт. Фигурант согласился с арестом и не стал его обжаловать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат Ибрагим Марзиев сообщил о решении вывезти из СИЗО Теймураза Гогиашвили для проверки показаний.

В начале месяца Кузьминский суд Москвы отправил Теймураза Гогиашвили под арест до 3 декабря. Следствие сообщило о частичном признании Теймуразом Гогиашвили вины.