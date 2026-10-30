Дело о хищении 13 т топлива у Минобороны возбуждено в Челябинской области

СК: Шесть человек стали фигурантами дела о хищении 13 т топлива у Минобороны

Tекст: Денис Тельманов

«Военными следственными органами СК России возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении шести участников организованной группы, подозреваемых в присвоении чужого имущества (ст. 160 УК РФ), а также служебном подлоге (ст. 292 УК РФ)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, осенью прошлого года участники группы под руководством начальника автомобильной базы внесли ложные сведения в официальные документы и похитили топливо, предназначенное для нужд Минобороны. Ущерб оценивается как особо крупный.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых. Ход расследования находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК.

В феврале МВД раскрыло хищение 2 млрд рублей на форме для военных.