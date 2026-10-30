Лидер Мали поблагодарил Путина за теплый прием в России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Хотел бы начать свое выступление с того, что поблагодарю господина президента Российской Федерации Владимира Путина за приглашение, направленное в мой адрес. Таким образом хотел бы выразить свою благодарность за теплый прием, оказанный мне по прибытии в вашу страну, а также за прием, оказанный моей делегации», – заявил малийский лидер на встрече с Путиным. Его цитирует РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африки.

В четверг он сообщил о готовности России сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций.

В тот же день российский лидер назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.