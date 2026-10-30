Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

Tекст: Денис Тельманов

Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

«Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.