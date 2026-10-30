Россиянка Вербина завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Россиянка Вербина выиграла бронзу чемпионата мира по борьбе в Астане

Tекст: Денис Тельманов

В поединке за третье место в весовой категории до 55 кг россиянка победила турчанку Тубу Демир со счетом 11:0, передает РИА «Новости».

Вербиной 26 лет, она является чемпионкой Европы 2025 года, а также серебряным призером мирового первенства того же года.

Турнир в Астане завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская спортсменка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

Во вторник бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане.