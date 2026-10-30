Путин встретился с президентом переходного периода Мали Гойтой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер Мали прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка, передает РИА «Новости». Отношения между двумя странами традиционно дружественные, отмечает агентство. Москва и Бамако координируют действия на международной арене и тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом, в частности в Сахаро-Сахельском регионе.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану подписали соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Роспотребнадзор начнет в Мали научные исследования, займется подготовкой специалистов и укреплением лабораторной базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

Накануне он выразил готовность Москвы сотрудничать с африканскими государствами в строительстве атомных электростанций.

В тот же день российский лидер назвал неоспоримыми союзнические отношения между Россией и странами Африки.