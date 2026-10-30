Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель Донецкой железной дороги получил смертельные ранения во время удара беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила администрация городского округа Харцызск в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», – говорится в публикации.

В пресс-службе Министерства транспорта Донецкой народной республики подтвердили, что Лебезнев занимал должность генерального директора Донецкой железной дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мирная жительница погибла в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Куйбышевском районе Донецка.

Во вторник местные власти сообщили об использовании Вооруженными силами Украины ударных дронов с терминалами Starlink при ночных атаках на город.

В субботу мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника в поселке Старомихайловка.