Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед молодежными протестами

DPA: Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед протестами

Tекст: Денис Тельманов

Владельцы бутиков на берлинской улице Курфюрстендамм защищают витрины и планируют закрыться раньше времени из-за намеченных на субботу массовых протестов инициативы «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Акции пройдут более чем в 20 городах Германии. В Берлине демонстрация начнется у Бранденбургских ворот, в ней готовы принять участие свыше 10 тыс. человек. Среди основных требований заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в стране.

Организаторы указали на исключительно мирный характер мероприятия и решительно отвергли любое насилие. Немецкая полиция также не ожидает актов мародерства и не фиксирует призывов к беспорядкам. Однако правоохранительные органы видят определенный конфликтный потенциал из-за совпадения протестов с празднованием Хеллоуина. Для обеспечения общественного порядка берлинская полиция задействует более 1,5 тыс. сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

На прошлой неделе эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных протестов молодежи в 21 городе Германии.

В прошлом месяце в стране стартовало обязательное медицинское освидетельствование юношей для определения годности к военной службе.