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    30 октября 2026, 16:48 • Новости дня

    Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед молодежными протестами

    DPA: Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед протестами

    Tекст: Денис Тельманов

    В преддверии крупной молодежной демонстрации люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    Владельцы бутиков на берлинской улице Курфюрстендамм защищают витрины и планируют закрыться раньше времени из-за намеченных на субботу массовых протестов инициативы «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Акции пройдут более чем в 20 городах Германии. В Берлине демонстрация начнется у Бранденбургских ворот, в ней готовы принять участие свыше 10 тыс. человек. Среди основных требований заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Организаторы указали на исключительно мирный характер мероприятия и решительно отвергли любое насилие. Немецкая полиция также не ожидает актов мародерства и не фиксирует призывов к беспорядкам. Однако правоохранительные органы видят определенный конфликтный потенциал из-за совпадения протестов с празднованием Хеллоуина. Для обеспечения общественного порядка берлинская полиция задействует более 1,5 тыс. сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    На прошлой неделе эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных протестов молодежи в 21 городе Германии.

    В прошлом месяце в стране стартовало обязательное медицинское освидетельствование юношей для определения годности к военной службе.

    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    В Германии заявили об усталости от постоянных просьб Киева

    Berliner Zeitung: В Германии устали от просьб Киева о помощи

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии нарастает усталость от Украины и регулярных просьб главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи, пишет Berliner Zeitung.

    Колумнист газеты Николас Бутылин отметил заметную общую усталость от Украины. По его словам, на протяжении четырех с половиной лет в Германии наблюдается одна и та же картина: Владимир Зеленский выступает с одной и той же просьбой о большем количестве оружия и денег, пишет Berliner Zeitung.

    Население ФРГ несет бремя из-за роста цен на электроэнергию, газ и продукты, а также высокого уровня инфляции, в то время как Киев требует выделения дополнительных 27 млрд долларов от Евросоюза.

    Бутылин полагает, что просьбы Украины, которые в 2022 году выглядели как крик о помощи, теперь воспринимаются как бесконечный цикл.

    Автор статьи добавил, что мнение немцев изменилось и по вопросу возвращения граждан Украины на родину. Если весной 2022 года требования отправить беженцев обратно на фронт вызвали бы политическую травлю, то сейчас подобные предложения от чиновников звучат все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг финская активистка Салли Райски сообщила об изъятии 79 детей из семей украинских беженцев в Германии. В начале месяца власти ФРГ отменили автоматическое получение статуса беженца для украинских мужчин призывного возраста.

    До этого газета Bild оценила коэффициент занятости украинских беженцев в ФРГ в 27,1%.

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году

    Меркель назвала смерть матери причиной сильных приступов дрожи в 2019 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году были вызваны стрессом из-за утраты матери.

    Летом 2019 года политик трижды публично испытала сильный тремор во время официальных церемоний в Берлине. Тогда пресс-служба объясняла состояние чиновницы обезвоживанием в жаркую погоду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magenta TV.

    «Когда тогда, в 2019 году, у меня случился приступ сильной дрожи во время церемонии с военными почестями – в момент, когда выплеснулось все это напряжение, вероятно, из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить, – в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», – сказала Меркель.

    Она отметила, что из-за должностных обязанностей уделила слишком мало времени переживанию утраты. Решением проблемы на тот момент стал переход на проведение военных смотров в сидячем положении. Поначалу это выглядело немного странно, но потом все привыкли, резюмировала бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала об уроках стойкости от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

    В 2024 году Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары политика из-за подозрительной активности.

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    29 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских

    МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.

    Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.

    Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.

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    30 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Посольство в Германии отвергло возможность победы над Россией на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Берлине заявило об абсолютной бесперспективности планов нанести Москве «стратегическое поражение», комментируя слова главы спецназа бундесвера Андреаса Кюне о подготовке ФРГ к конфликту с Россией.

    В посольстве России в Берлине, комментируя информацию о подготовке спецназа ФРГ к конфликту, заявили, что в случае агрессии со стороны НАТО у России имеются все необходимые возможности для ее отражения и защиты своих национальных интересов, передает РИА «Новости».

    «Победить Россию на поле боя невозможно, и идеи о нанесении ей „стратегического поражения“ абсолютно бесперспективны», – заявили в посольстве.

    Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что западные страны используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе для проведения милитаризации Европы. Путин подчеркивал, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к полномасштабному противостоянию прямо сейчас, если Запад пойдет на эскалацию конфликта.

    Ранее Андреас Кюне заявил о целенаправленной подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    Посольство России в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа о подготовке к конфликту с Москвой.

    Российская дипмиссия указала на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у рубежей России.

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    30 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число участников масштабной протестной акции против правительства Италии

    В Риме 100 тыс. человек вышли на шествие против правительства Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства, организаторы которого заявили об участии в акции 100 тыс. человек.

    В пятницу массовая манифестация против правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов стартовала от центрального вокзала Термини и дошла до улицы Императорских форумов, передает РИА «Новости».

    «Нас 100 тыс., и борьба не заканчивается сегодня. Мы разобьем палатки у Колизея на три дня, до воскресенья», – заявили организаторы с возглавляющего колонну грузовика. Инициативу с палатками намерен провести участвующий в шествии комитет движения за право на жилье Lotta per la casa.

    К протестному шествию присоединились студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений. Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники выступили против роста стоимости жизни и бюджетной политики правительства, скандируя: «Опустите оружие, поднимите зарплаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники многотысячного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.

    Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре столицы.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о якобы причастности Москвы к протестным акциям в итальянских городах.

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    30 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    На стройплощадке оборонного концерна Rheinmetall в Германии загорелась техника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы федеральной земли Гессен расследуют возможный поджог строительной техники на площадке будущего логистического центра немецкого оборонного концерна Rheinmetall неподалеку от аэропорта Кассель.

    В ночь на пятницу на территории промышленного парка в западной части Германии произошло возгорание трех единиц строительной техники, а также повреждение находившихся рядом машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление полиции Северного Гессена.

    На основании предварительных данных полиция квалифицировала произошедшее как поджог, на месте инцидента работают криминалисты. Возводящийся неподалеку от аэропорта Кассель объект предназначен для предприятий оборонно-промышленного комплекса ФРГ.

    Строительная площадка принадлежит оборонному концерну Rheinmetall, пишет DPA. Компания намеревалась разместить на этой территории логистический и учебный комплекс, а также центр испытаний беспилотных летательных аппаратов. В августе совместно с правительством федеральной земли Гессен было объявлено о планах вложить в проект более 260 млн евро.

    Концерн является одним из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружений. Как ранее отмечала Financial Times, Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров роста глобальной нестабильности на фоне поставок Германией танков, боевых машин пехоты и артиллерийских боеприпасов на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    На прошлой неделе неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала машиностроительной компании в Лейпциге.

    В августе государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщил о задержании предполагаемых виновников пожара на объекте оборонного предприятия в Таллине.

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    30 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Инспектор бундесвера признал превосходство России в сфере РЭБ

    Инспектор бундесвера Даум признал превосходство России в сфере РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая армия критически отстает от Вооруженных сил России в сфере радиоэлектронной борьбы, заявил инспектор киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    «Если честно, мы, конечно, не можем похвастаться такими возможностями, какие видим с российской стороны», – заявил Даум, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Издание отмечает, что немецкие военные ощутили на себе превосходство российских комплексов РЭБ в Литве, где проходит разведывательная операция бундесвера «Бдительная сова», передает РИА «Новости».

    В рамках этой операции размещенная в прибалтийской республике немецкая бригада развернула в лесах под Вильнюсом мобильные антенны для перехвата и анализа радиоэлектронных сигналов от радаров, систем связи и ПВО России и Белоруссии.

    Операторы бундесвера признались, что российские системы глушения регулярно «ослепляют» немецкие антенны. В такие моменты немецким военным приходится просто снимать наушники и откладывать их в сторону на 5–10 минут.

    Даум считывает действия российских сил РЭБ как недвусмысленный сигнал: «Мы знаем, что вы здесь, и мы знаем, что вы делаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкая армия решила развернуть в Литве системы РЭБ для наблюдения за Россией и Белоруссией.

    В августе Россия сообщила о начале серийного выпуска новейшего комплекса РЭБ для подавления работы спутниковой системы связи Starlink.

    В том же месяце Германия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для перехвата сигналов у белорусской границы.

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    30 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    При антиправительственных протестах в Венеции пострадали семь полицейских

    ANSA: Семь полицейских пострадали при антиправительственных протестах в Венеции

    Tекст: Денис Тельманов

    В материковой части Венеции Местре по меньшей мере семь полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками антиправительственного митинга.

    Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы, ушибы и порезы, когда теснили протестующих, попытавшихся прорваться через оцепление по пути шествия, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    Манифестации проходят одновременно в десятках итальянских городов. В Турине организаторы сообщают о 50 тыс. участников, в Неаполе – 20 тыс., в Милане – 10 тыс.

    К забастовке в Италии присоединились не менее 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства.

    В прошлую субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

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    30 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Люксовые бутики в Берлине заколотили витрины перед молодежными протестами

    Tagesspiegel: Бутики в Берлине заколотили витрины в ожидании протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Персонал ювелирных и брендовых магазинов на главной торговой улице Берлина начал закрывать витрины деревянными щитами из-за готовящихся в субботу массовых демонстраций.

    Ювелирные магазины Tiffany&Co и Chopard на улице Курфюрстендамм закрыли витрины досками из ДСП, а некоторые торговые точки вывесили таблички о досрочном прекращении работы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel.

    В частности, брендовый магазин Huawei закроется в субботу в 13:00 по местному времени. Представитель Объединения розничной торговли Берлина и Бранденбурга Нильс Буш-Петерсен при этом не рекомендовал владельцам магазинов баррикадировать витрины.

    Молодежная инициатива «Поколение Z решает» призвала провести в субботу протесты в 30 городах Германии. Активисты требуют усилить борьбу с изменением климата и ростом бытовых расходов, а также отменить призыв на военную службу. В Берлине акция пройдет у Бранденбургских ворот, организаторы ожидают около 10 тыс. участников.

    В столичной полиции отметили, что совпадение времени акций с празднованием Хэллоуина может создать конфликтный потенциал. При этом правоохранительные органы пока не фиксировали призывов к насилию и не ожидают мародерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    В начале месяца в городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В прошлом году около 4 тыс. человек вышли на улицы Билефельда в знак протеста против высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции.

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    30 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Штайнмайер призвал Си Цзиньпина сократить торговый дефицит ФРГ с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине выступил за снижение дефицита в сфере двусторонней торговли.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал сократить дефицит в двусторонней торговле, пишет ТАСС.

    «Мы стремимся к тесным торговым и экономическим связям друг с другом. Причем таким образом, чтобы они приносили долгосрочную выгоду обеим сторонам», – заявил Штайнмайер.

    Германия и Китай поддерживают высокодинамичные экономические отношения, отметил он. По его словам, при такой динамике «вполне естественно, что нам необходимо регулярно пересматривать рамочные условия». При этом президент ФРГ указал на возросший потенциал КНР, выразив уважение к успехам китайского развития. Также он заявил об общей ответственности двух стран за сохранение стабильности в мире.

    «Сегодня во многих уголках планеты мы видим, как международный порядок оказывается под давлением, как нарушаются правила и начинает доминировать право сильного», – сказал он, призвав Пекин к совместной работе над укреплением глобальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны экстремистских политических сил. Позже он признал наличие в обществе страны недоверия к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения.

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    30 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Глава Nvidia призвал ФРГ создать собственные модели искусственного интеллекта

    Handelsblatt: Глава Nvidia призвал Европу снизить зависимость от США в сфере ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии снизить зависимость от зарубежных технологий и создать собственные модели искусственного интеллекта.

    Германии необходимо разработать собственные нейросети или переобучить доступные открытые модели для снижения зависимости в области искусственного интеллекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    «Вы просто могли бы скачать открытую модель, например Nemotron, и переобучить ее, используя немецкие знания. По моим оценкам, для этого потребуется десять человек, три месяца и 20 млн долларов», – заявил Хуанг.

    По его словам, Европе в целом также необходимо снизить зависимость от зарубежных технологий, в том числе американских. Предприниматель подчеркнул важность адаптации существующих нейросетей или создания новых с нуля, отметив недостаток одной модели на весь континент.

    В начале июня Еврокомиссия представила пакет мер для укрепления технологического суверенитета Евросоюза. Инициатива предусматривает поддержку европейских производителей микрочипов, облачных сервисов и компаний в сфере искусственного интеллекта. В ведомстве указали на сохранение значительной зависимости региона от иностранных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    В августе эксперты Oxford Economics спрогнозировали закрепление технологического лидерства США над Европой благодаря высоким темпам инвестиций в этой сфере.

    В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей во избежание внешней блокировки передовых алгоритмов.

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    30 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке

    Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.

    По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.

    Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

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