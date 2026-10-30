При крушении вертолета на севере Индии погибли шесть человек

PTI: Шесть человек погибли при падении вертолета на севере Индии

Tекст: Валерия Городецкая

В пятницу вертолет потерпел крушение на севере Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PTI. По предварительным данным, машина вылетела во время снегопада и потеряла связь над долиной Джошиматха. К поисково-спасательной операции привлекли армию, полицию и региональные спасательные службы.

«Все шесть человек, находившиеся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Джошиматхе, погибли. Их тела обнаружены», – заявил начальник окружной полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца медицинский вертолет разбился в районе острова Санта-Каталина в штате Калифорния.

Летом пилот погиб в результате крушения вертолета вблизи немецкого населенного пункта Зематаль.

В районе чешской авиабазы Намешть-над-Ославой упал военный вертолет Venom с пятью военнослужащими на борту.