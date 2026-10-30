В Ярославской области запустили перезагрузку движения «Мы вместе»

Ярославская область и Добро.рф подписали соглашение о перезапуске «Мы вместе»

Tекст: Валерия Городецкая

Цель инициативы – вовлечь не менее 45% молодежи региона в добровольческую и общественную деятельность к 2030 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Для этого стороны будут развивать некоммерческие организации и социальные проекты.

Ярославская область вошла в число 15 субъектов, где Добро.рф перезапускает движение «Мы вместе». В регионе уже действуют 20 «Добро. Центров», а на платформе зарегистрированы 67 тыс. волонтеров.

«Подписание соглашения станет одним из инструментов, которые помогут жителям помогать друг другу и развивать собственные инициативы. При этом сильные проекты самого региона смогут пополнить федеральную библиотеку эффективных практик для тиражирования в других субъектах страны», – подчеркнул губернатор Евраев.

Соглашение предоставляет Ярославской области доступ к сервисам Добро.рф, включая образовательную программу «Обучение служением», платформу пожертвований и биржу потребностей. Обновленное движение сосредоточится на адресной помощи семьям, поддержке участников спецоперации и вовлечении молодежи.