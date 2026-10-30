При пожаре на складе в Одинцово пострадал один человек

МЧС: При пожаре на складе в подмосковном Одинцово пострадал один человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение двух металлических ангаров, легковых и грузовых автомобилей, деревянных паллет. Общая площадь горения – 780 квадратных метров», – сообщается в канале ведомства в Max.

В 15:40 было объявлено о локализации возгорания на всей площади. К тушению привлечены 29 специалистов и десять единиц специальной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в подмосковном Одинцово началось возгорание палет на территории складских помещений.

Ранее в Московской области загорелся склад с алкогольной и табачной продукцией.

Летом возгорание пластиковых кубов привело к пожару на промышленном предприятии в Богородском городском округе.