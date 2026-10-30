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    30 октября 2026, 16:42 • Новости дня

    При пожаре на складе в Одинцово пострадал один человек

    МЧС: При пожаре на складе в подмосковном Одинцово пострадал один человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В подмосковном Одинцово удалось локализовать крупное возгорание на складе с деревянными палетами, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщило ГУ МЧС по Московской области.

    «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение двух металлических ангаров, легковых и грузовых автомобилей, деревянных паллет. Общая площадь горения – 780 квадратных метров», – сообщается в канале ведомства в Max.

    В 15:40 было объявлено о локализации возгорания на всей площади. К тушению привлечены 29 специалистов и десять единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в подмосковном Одинцово началось возгорание палет на территории складских помещений.

    Ранее в Московской области загорелся склад с алкогольной и табачной продукцией.

    Летом возгорание пластиковых кубов привело к пожару на промышленном предприятии в Богородском городском округе.

    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и ряд других стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отвечая на вопрос, остается ли Британия главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане, Патрушев заявил: «Да, но важно понимать тактику англичан. Главное их оружие в Мировом океане еще со времен Фрэнсиса Дрейка – это не пушки и корабли, а подлость и вероломство».

    «И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций. В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете» в связи с 330-летием ВМФ России.

    Патрушев также заявил, что государства Европы сами загнали себя в тупик антироссийскими санкциями, геополитическими авантюрами и русофобской политикой, после чего «сожгли все мосты» и теперь не представляют, как выйти из сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе.

    Он сообщил, что за год зафиксировано свыше 100 атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались в интересах России.

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    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

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    29 октября 2026, 23:14 • Новости дня
    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт

    Умер сыгравший профессора Ксавьера и капитана Пикара актер Патрик Стюарт

    Умер известный по фильмам «Люди Икс» и «Звездный путь» актер Патрик Стюарт
    @ Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Английский актер Патрик Стюарт, наиболее известный по ролям капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь» и профессора Чарльза Ксавьера в фильмах «Люди Икс», скончался в возрасте 86 лет.

    Патрик Стюарт умер в среду в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет Variety. Согласно заявлению в аккаунте актера в соцсетях, перед смертью он непродолжительное время страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

    Стюарт исполнял роль Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» с 1987 по 1994 год, а также в фильмах «Звездный путь: Поколения», «Звездный путь: Первый контакт», «Звездный путь: Восстание» и «Звездный путь: Возмездие».

    Роль профессора Ксавьера актер сыграл в фильмах «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал TMZ сообщил о смерти американского актера Уолтера Кенига, известного по роли Павла Чехова в сериале «Звездный путь».

    В августе из-за тяжелых последствий заболевания ушла из жизни исполнительница роли в фильме «Человек-паук» филиппинская актриса Мэри Ривера.

    Звезда сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер ушел из жизни на 91-м году во Флориде.

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    30 октября 2026, 03:36 • Новости дня
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время приема детей на Хэллоуин в Белом доме сладости получили мальчик в форме советского танкиста и девочка в народном костюме, похожем по стилю на русский, сообщают информационные агентства.

    Вечером четверга президент США с супругой принимали детей, которые по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад. Обычно в таких мероприятиях участвуют дети представителей администрации, однако на праздник приглашаются и некоторые семьи со стороны, передает РИА «Новости».

    Один из приглашенных мальчиков был одет в форму танкиста с советской фуражкой, а на его рукаве находился шеврон, обозначающий принадлежность к танковым войскам. Вместе с ним к президенту подошла девочка в традиционном народном костюме с белой блузкой, головным убором с лентами и темным сарафаном с цветочным узором, напоминающим русский стиль.

    Первая леди проявила интерес к костюму мальчика и даже потрогала его фуражку. После того как дети получили традиционные подарки от президента и его супруги, они покинули кадр, при этом личности детей и их родителей не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сеуле в преддверии Хэллоуина распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры, во время которых пассажирам предстоит сражаться с зомби.

    В 2025 году американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    Минэнерго Украины признало сложную ситуацию с энергоснабжением в Киеве
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэнерго Украины заявило о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

    Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поскольку масштабы повреждений оборудования значительны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    В части украинской столицы и Киевской области электричества нет более десяти часов с самого утра, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    Во вторник часть жителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

    В середине месяца украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях страны.

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    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

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    30 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»

    Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»

    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона в последние недели на двусторонних встречах призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Американские военные в последние недели на закрытых встречах с представителями ряда стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, призвали их сдержаннее высказываться о рисках, исходящих от России, полагая, что чрезмерно жесткие заявления европейских лидеров подрывают безопасность континента, сообщили четыре осведомленных источника, передает Reuters.

    Официальный представитель Пентагона, комментируя информацию, заявил: «Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения». По словам источников, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на встрече с одним из прибалтийских чиновников подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских, и привел в пример высказывания европейских политиков, что Россия «загнана в угол, как крыса».

    В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей, так как спецслужбы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, снижали оценку риска прямой проверки Россией механизма коллективной обороны НАТО, в то время как другие разведслужбы альянса предупреждали о нарастающей диверсионной активности Москвы.

    На этом фоне администрация Дональда Трампа продвигает идею переговоров о завершении полномасштабного конфликта на Украине, предлагая Москве послабление санкций и одновременно настаивая на ограничении украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а Пентагон пересматривает численность американского контингента в Европе и требует от союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Минобороны США на встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе. В среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к войне с Россией. В начале месяца европейские представители отвергли инициативу США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

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    30 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли

    Глава ДПФ Мальцев опроверг сообщения об отказе от ремонта «Петра Великого»

    Отказ от ремонта крейсера «Петр Великий» опровергли
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого решения о судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    Мальцев заявил, что специальная комиссия не выносила решений о нецелесообразности модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий», передает РИА «Новости».

    «Никакого, даже предварительного, решения о дальнейшей судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось», – заявил Мальцев.

    По его словам, уникальный проект 1144 атомного крейсера должен быть сохранен. Председатель ДПФ добавил, что вместе с отремонтированным и модернизированным собратом «Адмирал Нахимов» корабли смогут составить уникальную по своей мощи ударную группировку.

    Ранее в пятницу стало известно: глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил о предварительном решении специальной комиссии отказаться от модернизации и ремонта крейсера «Петр Великий».

    В июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев заявил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

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    29 октября 2026, 22:39 • Новости дня
    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч

    Бескрестнов заявил о разгоне российских дронов «Герань-5» до 1000 км/ч

    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до тысячи километров в час во время маневрирования.

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские технологии постоянно отстают от новых модификаций российских беспилотников, скорость которых на отдельных участках достигает тысячи километров в час, передают «Вести».

    «Мы фиксировали случаи, когда в ходе маневрирования «Герань-5» разгонялась до тысячи километров в час», – сказал Бескрестнов. По его словам, возможности российских ударных аппаратов постоянно растут.

    Ранее российский военный обозреватель Евгений Поддубный отмечал, что эволюция отечественных беспилотников привела к созданию аппарата, стирающего грань между ударным дроном и крылатой ракетой. Главным преимуществом новой модели он назвал низкую цену, которая позволяет организовать массовое производство аппарата.

    Сооснователь украинской компании по производству беспилотников Станислав Гришин заявил о неготовности Украины к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань».

    Житель Киева запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника, выполняющего маневр уклонения с разворотом на 180 градусов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников.

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    30 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ

    Новак: Киев возобновил атаки на российские НПЗ

    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки на НПЗ возобновлены, и наши предприятия работают по защите», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По словам вице-премьера, в ходе сегодняшней атаки небольшие повреждения получил один НПЗ. Всего в пятницу Киев атаковал три российских НПЗ и один газохимический комплекс, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о направленности ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре на создание очагов нестабильности.

    Ранее Новак сообщил о совместной работе нефтяных компаний и Министерства обороны над усилением систем противовоздушной обороны для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов.

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    30 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    Суд обязал IIHF допустить сборные России по хоккею к международным турнирам
    @ Christopher Levy/ZUMA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) в срочном порядке рассмотрит шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Организация заявила, что исполнит решение инстанции по России и оценит процесс допуска отечественных команд к турнирам, передает РИА «Новости».

    Ранее Спортивный арбитражный суд обязал IIHF разрешить российским сборным участвовать в международных соревнованиях. При этом в федерации подчеркнули, что разочарованы подобным постановлением.

    Сборные России по хоккею были отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил о возможности подачи иска в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения отечественных клубов и сборных.

    Также министр спорта Михаил Дегтярев назвал обреченными попытки Киева оспорить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

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