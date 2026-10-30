Активисты центра «Наследие» удостоены благодарностей к пятилетию организации

Tекст: Валерия Городецкая

Награды вручены в качестве признания вклада команды в реализацию социально значимых общественно-патриотических проектов, говорится в сообщении на сайте центра «Наследие».

Организация была создана по инициативе Андрея Спиридонова в 2021 году. За пять лет деятельности помощь получили более 45 тыс. человек, а объем направленных гуманитарных грузов превысил 840 т.

В рамках благотворительной программы имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова в новые регионы поставляются продовольствие, медикаменты, автомобили и оборудование для военнослужащих и мирных жителей.

Центр также доставляет православные святыни в стратегически важные регионы страны, устанавливает памятники выдающимся соотечественникам и оказывает продовольственную помощь социально незащищенным гражданам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе культурно-исторический центр «Наследие» отметил пятилетие со дня основания.

В начале месяца организация передала военнослужащим военной комендатуры Восточного военного округа медицинские повязки.

Летом центр подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Русский Крест».