Активисты центра «Наследие» удостоены благодарностей к пятилетию организации

Награды вручены в качестве признания вклада команды в реализацию социально значимых общественно-патриотических проектов, говорится в сообщении на сайте центра «Наследие».
Организация была создана по инициативе Андрея Спиридонова в 2021 году. За пять лет деятельности помощь получили более 45 тыс. человек, а объем направленных гуманитарных грузов превысил 840 т.
В рамках благотворительной программы имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова в новые регионы поставляются продовольствие, медикаменты, автомобили и оборудование для военнослужащих и мирных жителей.
Центр также доставляет православные святыни в стратегически важные регионы страны, устанавливает памятники выдающимся соотечественникам и оказывает продовольственную помощь социально незащищенным гражданам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе культурно-исторический центр «Наследие» отметил пятилетие со дня основания.
В начале месяца организация передала военнослужащим военной комендатуры Восточного военного округа медицинские повязки.
Летом центр подписал соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Русский Крест».