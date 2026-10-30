Минюст признал нежелательными 11 иностранных НПО

Минюст внес 11 иностранных организаций в список нежелательных

Tекст: Елизавета Шишкова

В список попали четыре американские организации: Universal Peace Federation, Women's Federation for World Peace, «Объединенная помощь Украине» и «Общество Сенатской площади», передает РИА «Новости».

Кроме того, в перечень добавлены украинская правозащитная группа «Сечь», немецкий Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете, «Антивоенная пасторская инициатива» из Эстонии и издательство Vidim Books из Словакии.

Статус нежелательных также получили «Тбилисский ингушский культурный центр» из Грузии, «Платформа для диалога с российскими демократическими силами» из Франции и южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство юстиции включило Финско-украинскую ассоциацию национальной обороны в реестр нежелательных структур.

В прошлом месяце российские власти признали нежелательными более ста зарубежных организаций из-за деструктивного влияния на выборы.

В сентябре Минюст внес в перечень 15 иностранных неправительственных организаций.