Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца», – приводит слова Новака РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что будут сделаны исключения для обеспечения поставок топлива на мировые рынки. Кроме того, вице-премьер отметил достаточное количество зимнего дизельного топлива на внутреннем рынке России.

По словам Новака, в октябре объем поставок в рамках исключений составлял 510 тыс. тонн. Решения на начало следующего года будут зависеть от текущей ситуации.

Отвечая на вопрос о поставках в США, вице-премьер подчеркнул, что они осуществляются в соответствии с контрактами. «Как записано в контракте, так и будет сделано», – уточнил он.

Запрет на экспорт дизтоплива вводился для поддержания стабильности российского топливного рынка. Для производителей ограничения должны были действовать по 31 октября 2026 года, для компаний, не производящих топливо, – до 31 января 2027 года.

Поставки российского дизеля на американский и международные рынки обсуждались во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. После переговоров Минфин США выдал временную генеральную лицензию, разрешающую такие поставки. Россия частично сняла экспортные ограничения с 10 октября.

Как ранее сообщал Новак, 23 октября три танкера с российским дизтопливом направились к восточному побережью США. Основные объемы могут быть обеспечены за счет ресурсов «Роснефти».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности увеличения экспорта дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц.

Ранее Новак отметил полное снабжение российского рынка дизельным топливом после снятия экспортных ограничений.

Напомним, что ограничения на вывоз дизеля сохранили до конца октября ради удовлетворения спроса в период осенней уборочной кампании.