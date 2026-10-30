Новак назвал объемы экспорта российского дизтоплива в ноябре

Новак: Россия поставит 2,15 млн тонн дизтоплива на мировые рынки в ноябре

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн», – приводит слова Новака РИА «Новости». Он отметил, что по итогам октября объем поставок составит 510 тыс. тонн.

Вице-премьер добавил, что объемы экспорта в следующем году будут зависеть от текущей ситуации на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак анонсировал отправку в США четвертого танкера с дизельным топливом из России.

В воскресенье вице-премьер заявил о готовности России обеспечить поставки дизельного топлива в требуемых иностранными партнерами объемах.

На прошлой неделе Александр Новак сообщил о возможности поставить на мировые рынки 500 тыс. тонн дизеля в октябре.