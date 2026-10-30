Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.