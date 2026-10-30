Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки

Лихачев: Девять государств Африки проявили интерес к плавучим АЭС Росатома

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выход к морю имеют 38 из 54 стран Африки, плавучие энергоблоки являются реальным решением для растущих экономик континента с колоссальной потребностью в энергии, пояснил Лихачев.

«В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», – цитирует его РИА «Новости».

Гендиректор госкорпорации также заявил, что Росатом планирует в ближайшее время начать изыскательские работы на месте строительства будущей АЭС большой мощности в Эфиопии.

Кроме того, Лихачев добавил, что еще четыре страны обсуждают с Росатомом возведение станций большой мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом сообщил о готовности принять активное участие в возможном проекте строительства второй атомной электростанции в Узбекистане.

В середине месяца гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил о позитивном восприятии армянской стороной предложения о строительстве в республике нового атомного энергоблока.

В августе Москва и Каир рассмотрели перспективы совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.