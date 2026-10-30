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    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
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    Журова объяснила успехи нового поколения российских спортсменов
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    30 октября 2026, 15:45 • Новости дня

    Путин встретился с лидером Ганы в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в пятницу в Кремле встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, который ранее принял участие в работе саммита Россия – Африка.

    Москва и Аккра конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и на других многосторонних площадках, политический диалог основан на схожести взглядов на ситуацию в мире, передает РИА «Новости».

    Накануне российская компания «Русал» и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов.

    Кроме того, Гана начала переговоры с Росатомом по строительству первой АЭС в стране. Президент африканской республики подчеркивал, что Россия и Гана имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес и фармацевтику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

    В четверг он констатировал достижение саммитом Россия – Африка поставленных задач.

    В тот же день российский лидер назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    30 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

    Лантратова: Гуманитарная операция в Алешках завершается

    Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области завершается, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска, рассаживаемся по колоннам», – заявила Лантратова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

    Омбудсмен добавила, что операция прошла без каких-либо инцидентов. По ее словам, обе стороны отметили высокую организацию миссии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

    В тот же день Лантратова сообщила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в Алешках и сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

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    30 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Кристина Орбакайте не намерена обращаться в правоохранительные органы из-за появления надписей на заборе ее дома в Подмосковье, сообщила помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

    Разрисованный граффити в Подмосковье особняк оказался домом певицы Кристины Орбакайте. Обращаться в полицию по этому поводу собственница не планирует, сообщила ТАСС помощница матери Орбакайте, певицы Аллы Пугачевой, Елена Чупракова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщили о том, что в пятницу неизвестные оставили надпись на заборе дома певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Малые Бережки.

    В августе знаменитый замок Пугачевой в деревне Грязь хотели переоборудовать под торговую галерею для продажи мебели и картин.

    В июле Алла Пугачева уступила свою роскошную квартиру на побережье Атлантического океана Кристине Орбакайте за один доллар.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    30 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    @ Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Алешки в Херсонской области получили возможность беспрепятственно выехать в сторону России или Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    По ее словам, эвакуироваться могли даже те, кто не записался заранее, передает ТАСС. «Если люди не записывались до этого, но хотели уехать, им такая возможность была предоставлена», – заявила Лантратова.

    В Алешки прибыла большая колонна с гуманитарной помощью, людям организовали питание и предоставили автобусы, сообщила омбудсмен. Одна группа направилась в Россию, другая – на Украину. Процесс проходит абсолютно беспрепятственно, добавила она.

    Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также подтвердил, что выехать могли все желающие. «Есть уже случаи, когда приходили люди, которые не записались – им также предоставили возможность», – сообщил он.

    Ранее Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

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    30 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Украина вновь проигнорировала призывы главы Белого дома Дональда Трампа остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Да, в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента также отметил, что украинские власти чувствуют себя смело благодаря поддержке со стороны европейских стран.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил, что Украина после некоторого перерыва возобновила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В середине месяца глава Белого дома назвал возобновление Украиной атак на российские НПЗ позором.

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    30 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные издания начали высмеивать министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за его страх оказаться на одном снимке с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на встрече G20 в США.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

    «Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.

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    30 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, в том числе кураторство над новыми национальными проектами.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров будет координировать работу по нацпроектам «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», сообщается в канале правительства в Max.

    Вице-премьер Татьяна Голикова возьмет на себя кураторство нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Кадры», а также «Новые технологии сбережения здоровья». Александр Новак будет отвечать за «Эффективную и конкурентную экономику» и «Новые атомные и энергетические технологии», а также за платформенное развитие экономики.

    Дмитрий Патрушев займется проектами «Экологическое благополучие» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Андрей Никитин будет курировать развитие транспорта, в том числе нацпроекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

    Марат Хуснуллин возьмет под контроль «Инфраструктуру для жизни». Дмитрий Чернышенко будет курировать «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Экономику данных», а также развитие технологий искусственного интеллекта.

    Олег Кожемяко в новой должности вице-премьера – полпреда в ДФО будет отвечать за Дальний Восток и Арктику. Антон Силуанов продолжит курировать финансовый блок. Ирина Окладникова займется контролем за исполнением решений и нацпроектов, а полномочия Алексея Оверчука остались без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник новые вице-премьеры впервые приняли участие в совещании с Мишустиным.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин поддержал кадровые предложения главы кабмина.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Петербурженку арестовали за съемку оборонного завода для украинской разведки

    Суд арестовал петербурженку за помощь разведке Украины в подготовке теракта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд в Петербурге отправил под стражу Викторию Коваленко, обвиняемую в содействии терроризму за фото- и видеосъемку оборонного предприятия в интересах украинской военной разведки.

    Коваленко пробудет под стражей до 27 декабря по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Max.

    По версии следствия, с января по август 2026 года женщина из-за недовольства политикой российских властей нашла чат-бот, работающий на военную разведку Украины. Фигурантка сняла на фото и видео выполняющее гособоронзаказ предприятие и отправила материалы для подготовки теракта.

    Подозреваемую задержали накануне. Она полностью признала вину и просила назначить ей домашний арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Крыма дала признательные показания о передаче спецслужбам Украины фотографий с российскими военными.

    Летом российские силовики пресекли шпионскую деятельность отправлявшей противнику координаты армейских подразделений гражданки Украины.

    В июле задержанная в Москве женщина призналась в закладке бомбы под автомобиль сотрудника спецслужб по заданию украинских кураторов.

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    30 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду на 3 декабря

    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спуск на воду серийного атомного ледокола «Ленинград» планируется приурочить ко Дню атомного ледокольного флота России, который отмечается 3 декабря, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Спуск на воду атомного ледокола «Ленинград», уже пятого серийного, так называемого, мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота», – передает слова Лихачева РИА «Новости».

    Ледокол «Ленинград» проекта 22220 строится на Балтийском заводе. Церемония закладки судна прошла 26 января 2024 года.

    Сейчас на судне продолжается монтаж оборудования, окраска и работы с винторулевым комплексом, а также формирование корпуса судна и его ледового пояса. Для прочности секции собираются из специальной стали толщиной 45 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Росатома Алексей Лихачев заявил о неспособности стран Европы создать сопоставимую с российской ледокольную группировку в ближайшие десятилетия.

    Балтийский завод успешно запустил реакторную установку правого борта на строящемся ледоколе проекта 22220 «Чукотка».

    В прошлом месяце Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

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    30 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении

    Лихачев: Росатом приобрел компанию для освоения литиевого месторождения в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о приобретении малийской компании для реализации проекта на литиевом месторождении Бугула.

    «На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта», – приводит РИА «Новости» заявление Лихачева на полях форума Россия – Африка.

    По его словам, в настоящий момент на месторождении полным ходом идут изыскания. В ходе первого этапа работ специалистам госкорпорации удалось увеличить запасы месторождения в два раза – до более чем 400 тыс. тонн литиевого концентрата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об интересе девяти африканских государств к технологии плавучих атомных электростанций.

    В четверг руководитель госкорпорации рассказал о продолжении обсуждения развития сотрудничества в атомной сфере с Вашингтоном.

    В среду компания выразила надежду на возведение новых атомных энергоблоков в Иране.

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    30 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Омбудсмен Украины оценил профессионализм команды Лантратовой в Алешках

    Омбудсмен Украины Лубинец высоко оценил работу команды Лантратовой в Алешках

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец высоко оценил работу команды российского омбудсмена Яны Лантратовой в городе Алешки Херсонской области.

    «Я прибыл вчера вечером, сразу мы провели первую встречу с Яной Валерьевной. Уже к тому моменту я сказал, что, на мой взгляд, все подготовлено максимально профессионально», – цитирует Лубинца ТАСС.

    По его словам, сотрудники российского омбудсмена и аппарат уполномоченного на Украине отработали системный подход.

    Лубинец отметил, что организация работы «на земле» оказалась очень профессиональной, и выразил отдельную благодарность Лантратовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о возможности жителей Алешек беспрепятственно выехать в сторону России или Украины. Уполномоченный по правам человека в России заявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

    Яна Лантратова совместно с Дмитрием Лубинцом передала жителям города гуманитарную помощь.

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    30 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Орешкин назвал внешний рынок главной жертвой атак ВСУ на российские НПЗ

    Орешкин: Атаки ВСУ на НПЗ в России угрожают поставкам на внешний рынок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что атаки украинских войск на российские нефтеперерабатывающие заводы в первую очередь представляют угрозу для внешних поставок топлива.

    По его словам, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям опаснее для мировых потребителей, чем для внутреннего рынка России, передают «Вести».

    «Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок», – заявил Орешкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил требование Вашингтона к Киеву прекратить удары по НПЗ.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул обязанность Украины прекратить атаки на российские предприятия.

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    30 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Обвиняемый в двойном убийстве в Москве дал показания на местах преступлений

    Tекст: Денис Тельманов

    Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве, вывезли из СИЗО на места преступлений для проверки показаний, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    «Его возили в квартиру и гараж для проверки показаний на месте совершения действий преступления», – цитирует Марзиева РИА «Новости».

    Расчлененное тело Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в убийстве в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Гогиашвили арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Он отрицает корыстный мотив, называя причиной бытовой конфликт. Фигурант согласился с арестом и не стал его обжаловать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат Ибрагим Марзиев сообщил о решении вывезти из СИЗО Теймураза Гогиашвили для проверки показаний.

    В начале месяца Кузьминский суд Москвы отправил Теймураза Гогиашвили под арест до 3 декабря. Следствие сообщило о частичном признании Теймуразом Гогиашвили вины.

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