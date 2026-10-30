Путин встретился с лидером Ганы в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Москва и Аккра конструктивно взаимодействуют в рамках ООН и на других многосторонних площадках, политический диалог основан на схожести взглядов на ситуацию в мире, передает РИА «Новости».

Накануне российская компания «Русал» и Гана подписали меморандум о создании совместного предприятия по добыче и переработке бокситов.

Кроме того, Гана начала переговоры с Росатомом по строительству первой АЭС в стране. Президент африканской республики подчеркивал, что Россия и Гана имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес и фармацевтику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

В четверг он констатировал достижение саммитом Россия – Африка поставленных задач.

В тот же день российский лидер назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.