Захарова заявила о готовности МИД помочь хоккеистам с визами

Захарова: МИД готов помочь хоккеистам при трудностях с визами

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Всегда помогаем», – сказала Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу», отвечая на вопрос о том, готов ли МИД помогать российским хоккеистам в случае трудностей с выдачей виз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные спортивные федерации отказаться от проведения турниров в Нидерландах из-за невыдачи виз российским гимнасткам.

В сентябре глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок.

Летом Захарова раскритиковала решение властей ФРГ не допустить российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих.