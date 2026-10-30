В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

Гидрометцентр: На выходных в Москве ожидается легкое похолодание

Tекст: Валерия Городецкая

«На выходных в Москве ожидается небольшое понижение температуры примерно на два градуса. Можно сказать, что пойдет легкое похолодание и температура будет от +9 до +11 градусов днем, и от +2 до -1 ночью», – цитирует Голубева РИА «Новости».

По его словам, к концу выходных пройдет атмосферный фронт, а ветер сменится на северо-восточный. При этом погода останется теплой, осадков не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об облачной погоде и небольших дождях в Москве в выходные.

Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в Московском регионе в начале ноября.

В понедельник Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в Москве до конца октября.