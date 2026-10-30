  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Журова объяснила успехи нового поколения российских спортсменов
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    30 октября 2026, 15:45 • Новости дня

    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

    Гидрометцентр: На выходных в Москве ожидается легкое похолодание

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на выходных ожидается легкое понижение температуры до плюс девяти градусов днем, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «На выходных в Москве ожидается небольшое понижение температуры примерно на два градуса. Можно сказать, что пойдет легкое похолодание и температура будет от +9 до +11 градусов днем, и от +2 до -1 ночью», – цитирует Голубева РИА «Новости».

    По его словам, к концу выходных пройдет атмосферный фронт, а ветер сменится на северо-восточный. При этом погода останется теплой, осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об облачной погоде и небольших дождях в Москве в выходные.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в Московском регионе в начале ноября.

    В понедельник Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в Москве до конца октября.

    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО за ночь отразила налет 862 беспилотников на Московский регион

    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки вражеских беспилотников на столичный регион минувшей ночью стала одной из самых массированных за два года с применением почти 900 аппаратов.

    В период с 20.30 мск четверга до 07.30 мск пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

    «Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Предыдущая крупная атака фиксировалась с вечера 28 по утро 29 октября, когда в сторону региона летело 613 дронов. При этом наиболее массированный налет произошел 19 и 20 сентября: тогда силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. аппаратов, из которых 450 были ликвидированы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 25 нацеленных на Москву беспилотников.

    Предыдущая ночная атака беспилотников на Москву также стала одной из крупнейших в году.

    В начале месяца на подступах к столичному региону перехватили 650 аппаратов.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил о 22 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в «Максе».

    Впоследствии Собянин добавил, что были сбиты еще пять беспилотников, а затем еще 12.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов, летевших в направлении Москвы, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр проинформировал, что средствами противовоздушной обороны был уничтожен еще 21 беспилотник.

    Он отметил, что на месте падения их обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в направлении Москвы.

    Атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Власти Москвы призвали не трогать впавших в спячку диких животных

    Власти Москвы призвали горожан не забирать домой спящих летучих мышей и ежей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям столицы не следует подкармливать, гладить или забирать домой обитающих в лесопарках диких животных, которые готовятся к зимней спячке, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

    Обитающие в столичных лесопарках ежи, летучие мыши, барсуки, енотовидные собаки и орешниковые сони готовятся к зимнему периоду и впадают в спячку. При этом белки и бобры продолжают бодрствовать на протяжении всего сезона, передает РИА «Новости».

    «Не трогайте и не берите животных на руки. Ежей, летучих мышей, сонь и других диких обитателей нельзя гладить или уносить домой – это нарушает их естественный ритм жизни и может причинить вред», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты посоветовали соблюдать дистанцию при встрече со зверями, а спящим летучим мышам дать возможность спокойно дозимовать. Появление животного на открытом пространстве в неположенное время является тревожным признаком, который указывает на болезнь или травму. В ведомстве добавили, что летучие мыши могут переносить инфекции.

    В подобных ситуациях горожанам рекомендовали обращаться в единую справочную службу правительства столицы, МЧС или Московский зоопарк, на базе которого работает специализированный центр реабилитации рукокрылых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее присутствие летучих мышей в городах назвали отличным показателем благополучного состояния окружающей среды.

    Также зоолог-териолог Елена Ситникова заявила о неспособности обитающих в европейской части страны рукокрылых переносить опасные заболевания.

    Кроме того, пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о пробуждении редких видов летучих мышей в столице.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:52 • Новости дня
    Агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы

    АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA (RU)

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее государственных облигаций на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.

    Столичный кредитный рейтинг сформирован на основе оценки множества факторов, включая высокий экономический потенциал, минимальную долговую нагрузку и операционную эффективность бюджета, передает ТАСС со ссылкой на департамент финансов Москвы.

    Эксперты отметили, что город занимает первое место в стране по объему валового регионального продукта. Доходная база бюджета высоко диверсифицирована, безработица находится на стабильно низком уровне, а социальная и инженерная инфраструктура высоко развита.

    С начала 2026 года государственный долг столицы сократился на 5%. Город сохраняет низкую долговую нагрузку, незначительные процентные расходы и ежегодный положительный баланс текущих операций, что обеспечивает достаточное количество средств для покрытия трат.

    В 2025 году почти 98% доходов столичного бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Аналитики также подтвердили максимальную оценку бюджетного профиля и наивысший рейтинг облигаций 74-го выпуска со сроком погашения в мае 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средние доходы жителей столицы достигли отметки в 219 тыс. рублей.

    Также управление ФНС по городу выявило 64 тыс. неработающих москвичей с теневыми доходами.

    Кроме того, президент Владимир Путин заявил о значительных затратах финансовых ресурсов Москвы.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета в выходные

    Октябрь в Москве оказался на три градуса теплее климатической нормы

    Tекст: Мария Иванова

    В выходные в Москве ожидается потепление до 11 градусов, которое станет последним теплом бабьего лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Последнее тепло уходящего бабьего лета ожидает москвичей на выходных, температура поднимется до плюс 11 градусов», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальна. Ночью воздух остынет до одного градуса тепла, а днем столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов. Синоптик отметил, что уходящий октябрь в Москве оказался на 3,2 градуса теплее климатической нормы при дефиците дождей в 54%.

    На европейской территории России температурный режим продолжит превышать климатическую норму на 4–9 градусов, указал метеоролог. В средней полосе страны ожидается от 10 до 15 градусов тепла, на юге – до плюс 20 градусов. В зоне проведения спецоперации прогнозируется преимущественно сухая погода и восточный ветер порывами до 13 метров в секунду. Дожди пройдут лишь в Крыму и низовьях Днепра, из-за чего в Херсонской области температура не превысит 13 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о ночных заморозках до минус 3,5 градуса в Московском регионе.

    В среду ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала в Москве облачную погоду, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье.

    В прошлом месяце Тишковец спрогнозировал продолжительное потепление и ясную погоду в столичном регионе.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Прокуратура потребовала отправить в психлечебницу убившего сестру москвича

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Москвы утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела в отношении мужчины, который заколол сестру ножницами и смыл останки в унитаз, для применения к нему принудительных мер медицинского характера.

    В июне в квартире на Знаменской улице на востоке столицы в ходе бытовой ссоры мужчина несколько раз ударил ножницами свою сестру. Девушка погибла, после чего преступник расчленил тело и смыл его части в канализацию, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, москвич страдает психическим расстройством. Это заболевание лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

    «Преображенская межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ», – заявили в надзорном ведомстве. Обвиняемый находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле убийцу девушки в Кемеровской области отправили на принудительное лечение из-за выявленного психического расстройства.

    В июне в квартире на востоке Москвы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы.

    В феврале суд в Уфе назначил принудительное лечение мужчине, выбросившему трехлетнюю дочь с четвертого этажа.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Обвиняемый в двойном убийстве в Москве дал показания на местах преступлений

    Tекст: Денис Тельманов

    Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве, вывезли из СИЗО на места преступлений для проверки показаний, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    «Его возили в квартиру и гараж для проверки показаний на месте совершения действий преступления», – цитирует Марзиева РИА «Новости».

    Расчлененное тело Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в убийстве в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Гогиашвили арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Он отрицает корыстный мотив, называя причиной бытовой конфликт. Фигурант согласился с арестом и не стал его обжаловать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат Ибрагим Марзиев сообщил о решении вывезти из СИЗО Теймураза Гогиашвили для проверки показаний.

    В начале месяца Кузьминский суд Москвы отправил Теймураза Гогиашвили под арест до 3 декабря. Следствие сообщило о частичном признании Теймуразом Гогиашвили вины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Чиновник из Эсватини восхитился красотой Москвы и дружелюбием россиян

    Участник саммита из Эсватини рассказал о развеянных в Москве мифах о России

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель агентства по туризму королевства Эсватини Вуси Норман Дламини заявил, что поездка на саммит Россия – Африка развеяла созданные в соцсетях негативные мифы о стране.

    Вуси Норман Дламини отметил разительный контраст между публикациями в интернете и реальной обстановкой, передает РИА «Новости».

    «В соцсетях рисуют совершенно другую картину, но когда приезжаешь в Россию, Москву, понимаешь, что это совсем не то, что нам показывают. Красивый город, очень приветливые люди», – сказал Дламини.

    По его словам, местные жители проявили отзывчивость и помогли найти нужный отель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении практически всех задач саммита Россия – Африка.

    Главу Президентского совета Ливии встретили в Москве пирогами.

    Путин провел в Кремле торжественный прием для участников саммита Россия – Африка.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Октябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых в истории

    Синоптик Голубев: Октябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых в истории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нынешний октябрь в Москве стал одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии, средняя температура месяца превысила норму на три градуса, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    Завершающийся месяц с высокой вероятностью станет одним из пяти самых теплых октябрей в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщил Голубев РИА «Новости». «Октябрь 2026 года в Москве, по предварительным данным, с высокой вероятностью войдет в пятерку самых теплых октябрей в истории наблюдений, так как средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса. Кроме того, почти весь октябрь держалась положительная температурная аномалия, за исключением четырех дней», – сказал он.

    Синоптик обратил внимание на то, что погода была довольно ровной: из-за отсутствия резких колебаний суточные температурные рекорды побиты не были, хотя показатели почти ежедневно превышали климатическую норму.

    Кроме того, октябрь оказался очень сухим. В городе выпало около 47% нормы осадков, то есть чуть меньше половины обычного количества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Гидрометцентре исключили выпадение снега в столице до конца октября и спрогнозировали сохранение аномально теплой погоды.

    Ранее специалисты назвали прошедший сентябрь в Москве также одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    ПВО сбила 25 летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО Минобороны сбили 25 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву.

    «ПВО Минобороны сбили 25 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр столицы в канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 22 сбитых системами ПВО летевших на Москву беспилотниках.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подтверждении необходимости продолжения спецоперации попыткой массированной атаки украинских беспилотников на Москву.

    Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    На подлете к Москве за ночь нейтрализовали 170 беспилотников

    Собянин: На подлете к Москве за ночь нейтрализовали 170 беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на пятницу на подлете к столице было нейтрализовано 170 беспилотных летательных аппаратов.

    В ночь на пятницу в сторону Московского региона направлялись сотни беспилотников, сообщил мэр Москвы.

    «В период с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА», – заявил Сергей Собянин.

    Он уточнил, что большая часть дронов была уничтожена силами противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах. Непосредственно на подлете к Москве удалось нейтрализовать 170 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 летевших на Москву беспилотников.

    В четверг системы противовоздушной обороны сбили 22 двигавшихся в направлении города аппарата.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Мощный шторм поставил под угрозу явку избирателей на выборах в США

    Синоптик Леус предрек снижение явки на президентских выборах в США из-за шторма

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прохождение штормового циклона по центральной части США в день выборов может негативно повлиять на явку избирателей.

    В день выборов, 3 ноября, по центральной части Соединенных Штатов пройдет штормовой циклон, который грозит повлиять на явку избирателей на ключевых выборах в стране. Сильные продолжительные дожди ожидаются в районах от Великих озер до западного побережья Мексиканского залива, в том числе в Айове, Канзасе, Мичигане, Техасе и Огайо, сообщил Леус.

    На Среднем Западе и равнинах осадки будут сопровождаться порывистым ветром, а на территории от Техаса до Миссисипи возможны сильные грозы и ливни. Подобные ненастные погодные условия способны негативно сказаться на активности избирателей в этих и других центральных регионах страны.

    Многочисленные исследования подтверждают, что осадки традиционно снижают явку, тогда как ясная погода дает противоположный эффект. При этом на большей части востока США температура ожидается на 3–8 градусов выше средних многолетних значений, и лишь на юго-западе она опустится немного ниже климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник голосование на парламентских выборах в Израиле оказалось под угрозой из-за ожидаемых гроз, града и сильного ветра.

    Аналитики спрогнозировали настоящую битву за места в Сенате США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance