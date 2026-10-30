Песков объяснил смысл двусторонних встреч Путина с лидерами стран Африки

Песков назвал поиск новых возможностей причиной встреч Путина с лидерами Африки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Потому что мы говорим «Россия – Африка», но подразумеваем Россия – каждая отдельная страна Африки. Каждая отдельная страна Африки открывает новые возможности и разные возможности для сотрудничества, и поэтому их надо прорабатывать», – заявил Песков в интервью «Вестям».

Он добавил, что Россию связывает с каждой страной Африки богатая история со времен Советского Союза.

«Поэтому это нужно все развивать, поддерживать и выводить действительно на взаимовыгодную основу. Тем более что с той стороны тоже идет достаточно живой интерес», – заключил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента.

В четверг российский лидер назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение Путиным множества двусторонних встреч на полях предстоящих саммитов Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка.