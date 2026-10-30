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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня

    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США о «Маршруте Трампа», сообщил спикер законодательного органа Рубен Рубинян.

    Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

    Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

    Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

    Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

    В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

    В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    28 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Путин заявил о выполнении Россией всех обязательств перед Ираном

    Путин: Россия выполняет все обязательства по проектам с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия выполняет все взятые на себя обязательства по совместным проектам с Ираном, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    «Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам», – приводятся слова Путина на сайте президента России.

    Он отметил, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер», развивается взаимодействие в гуманитарной сфере – число иранских студентов в российских вузах приблизилось к 10 тыс. человек, подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что в конце сентября – начале октября в городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры. Они прошли в Москве, в Казани, в Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин провел встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров он указал на продолжение строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране.

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    28 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

    В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

    Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

    Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

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    28 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном своим величайшим поступком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном стала одним из величайших событий в его жизни и скоро она закончится, так как американская армия уже на пороге победы.

    «Нападение на Иран было одним из величайших поступков в моей жизни», – заявил Дональд Трамп, назвав страну «сумасшедшей». По его словам, американские войска уничтожили сотни иранских военных самолетов и кораблей, поэтому скоро война закончится, передает Fox News.

    Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся на пороге победы, и обвинил предыдущих американских лидеров в отсутствии мужества и интеллекта для противостояния ядерным амбициям Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о близости мирного соглашения между США и Ираном. В тот же день сообщалось, что конфликт увеличит топливные расходы Нью-Йорка на 95,6 млн долларов в этом году.

    При этом в понедельник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    28 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    The Hill: Расходы США на войну с Ираном достигли 47 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Затраты американской стороны на ведение боевых действий против Ирана достигли 47 млрд долларов, увеличившись более чем на 3 млрд за прошедший месяц.

    Об этом пишет The Hill со ссылкой на оценки Центрального командования ВС США (CENTCOM). Согласно документу от 16 октября, переданному в Конгресс, наибольшая статья расходов в 29 млрд долларов приходится на восполнение боеприпасов.

    Еще около 12 млрд долларов зарезервировано на дополнительные военные расходы, а 6,1 млрд долларов планируется направить на возмещение потерь техники.

    Расходы ВВС на поддержку развернутого персонала, транспортные и логистические нужды составили 7,6 млрд долларов. При этом в оценку не включены затраты на восстановление поврежденных американских военных баз на Ближнем Востоке.

    В начале сентября Пентагон оценивал стоимость конфликта, популярность которого среди американцев снижается, в 43,6 млрд долларов. По данным Moody’s Analytics, конфликт уже обошелся каждому американскому домохозяйству в среднем в 2 тыс. долларов.

    На фоне этих данных CENTCOM подготовило планы возможных новых ударов по Ирану, ожидая решения Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США.

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Техасе во вторник заявил, что США «зарабатывают абсолютное состояние из-за ситуации» на Ближнем Востоке, и предрек скорое завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану в более 22 млрд долларов. Летом СМИ отмечали, что общие затраты США на противостояние с Ираном могут превысить 100 млрд долларов.

    Война в Иране увеличила топливные расходы Нью-Йорка на 95 млн долларов.

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    28 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Катар предложил Ирану новый проект сделки с США и Израилем

    Reuters: Катар представил Ирану новый план урегулирования конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем, передает Reuters.

    Посредники из Катара передали иранской стороне новый проект соглашения, направленный на урегулирование конфликта с Вашингтоном и Израилем. Документ был представлен в рамках двусторонних переговоров, состоявшихся в Тегеране 25 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В настоящее время руководство Ирана изучает предложенные инициативы по завершению войны. Ожидается, что официальный ответ будет направлен посредникам к концу текущей недели.

    Открытое противостояние началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Ранее Иран представил ракетный удар по целям в Израиле как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    Кроме того, иранское агентство Fars сообщило об ударе крылатой ракетой по израильскому контейнеровозу.

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    28 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Песков: Возможная встреча Путина, Трампа и Зеленского требует длительной работы

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского потребует серьезной предварительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не стал опровергать слова Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    «Как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о проведении такой встречи «в скором времени», Песков отметил, что, по его мнению, «скорое время – это растяжимое понятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Зеленским.

    Песков анонсировал обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины на переговорах в Абу-Даби.

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    29 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Песков: Россия готова принять отработанный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова принять отработанный иранский уран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков катарскому телеканалу Al Jazeera.

    «Если проблема состоит в наличии у Ирана отработанного урана, то мы готовы отправить его в Россию», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о продолжении развития ядерной программы страны.

    В июле президент США Дональд Трамп сообщил о желании представителей Ирана заключить сделку с Вашингтоном.

    Ранее Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

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    28 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

    Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили деэскалацию между США и Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.

    Министры провели «сверку часов» по ситуации в регионе в развитие девятой министерской встречи в формате Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает МИД.

    Стороны подчеркнули важность международных усилий по деэскалации напряженности и возобновлению переговорного процесса между США и Ираном на основе «Исламабадского меморандума».

    Также была акцентирована необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе и подтверждена заинтересованность в плотной внешнеполитической координации в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    В воскресенье российский министр сообщил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.

    Днем ранее Лавров прибыл с рабочим визитом в Бахрейн для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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