США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

«Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.