На складах в Одинцово загорелись палеты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Огонь охватил палеты на территории складов на Восточной улице в Одинцово, сообщили в ведомстве ТАСС. Источник агентства в оперативных службах уточнил, что к ликвидации возгорания привлекли пожарных из Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Московской области произошел пожар в складском помещении с алкоголем.

Летом возгорание пластиковых кубов привело к пожару на промышленном предприятии в Богородском городском округе Подмосковья.

В июле крупный пожар вспыхнул в одном из складских помещений в Серпухове.