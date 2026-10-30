Экс-бухгалтера полиции в Ростовской области обвинили в хищении 24 млн рублей

СК: Экс-главбуха полиции в Ростовской области обвинили в хищении 24 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере», сообщается в канале ведомства в Max. В результате противоправных действий обвиняемая присвоила более 24 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

По данным следствия, с января 2021 года по июль 2026-го фигурантка систематически оформляла платежные поручения, по которым деньги, предназначенные для денежного довольствия и зарплаты сотрудникам отдела полиции, перечислялись на ее банковские счета.

Обвиняемая задержана, судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем подготовлены ходатайства о наложении ареста на имущество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца суд в Ростове-на-Дону отправил под стражу заместителя главы Таганрога Егора Долматова по обвинению в получении крупной взятки.

Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

В феврале бывшую главу Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в коррупции.