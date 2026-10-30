Армия Мали уничтожила пункты сбора и технику террористов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы Мали нанесли серию ударов по укрытиям и передвижным группам террористов в северных и центральных районах страны, цитирует сообщение генштаба страны РИА «Новости».

«В среду благодаря обработке точных разведывательных данных удалось обнаружить к северу от деревни Тальхандак стратегический пункт сбора, где укрывались вооруженные террористические группировки, а также военная техника и материально-технические средства. После подтверждения цели позиция была успешно поражена», – заявили в ведомстве.

Помимо этого, военные обнаружили и ликвидировали девять мотоциклов с боевиками в районе Нангола региона Диоила. Еще одна мобильная группа террористов подверглась удару в 32 км к западу от города Дженне.

В военном ведомстве подчеркнули, что после проведения атак передвижений в районах целей не наблюдалось. В настоящее время армия продолжает разведывательные мероприятия для оценки результатов и выявления оставшихся угроз. Уточняется, что операции проводятся при поддержке партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить содействие республике в противодействии терроризму.

В начале месяца вице-президент комиссии по обороне Переходного совета страны Фусейну Уаттара сообщил о координации действий малийских вооруженных сил с Африканским корпусом Минобороны России при освобождении города Кидаль.

Вооруженные силы африканского государства выбили боевиков из нескольких населенных пунктов на северо-востоке страны.