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    30 октября 2026, 15:31 • Новости дня

    Армия Мали уничтожила пункты сбора и технику террористов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Малийские вооруженные силы при поддержке партнеров нанесли успешные удары по стратегическим укрытиям и передвижным группам террористов в рамках кампании «Дугукулоко», сообщил генеральный штаб малийской армии.

    Вооруженные силы Мали нанесли серию ударов по укрытиям и передвижным группам террористов в северных и центральных районах страны, цитирует сообщение генштаба страны РИА «Новости».

    «В среду благодаря обработке точных разведывательных данных удалось обнаружить к северу от деревни Тальхандак стратегический пункт сбора, где укрывались вооруженные террористические группировки, а также военная техника и материально-технические средства. После подтверждения цели позиция была успешно поражена», – заявили в ведомстве.

    Помимо этого, военные обнаружили и ликвидировали девять мотоциклов с боевиками в районе Нангола региона Диоила. Еще одна мобильная группа террористов подверглась удару в 32 км к западу от города Дженне.

    В военном ведомстве подчеркнули, что после проведения атак передвижений в районах целей не наблюдалось. В настоящее время армия продолжает разведывательные мероприятия для оценки результатов и выявления оставшихся угроз. Уточняется, что операции проводятся при поддержке партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить содействие республике в противодействии терроризму.

    В начале месяца вице-президент комиссии по обороне Переходного совета страны Фусейну Уаттара сообщил о координации действий малийских вооруженных сил с Африканским корпусом Минобороны России при освобождении города Кидаль.

    Вооруженные силы африканского государства выбили боевиков из нескольких населенных пунктов на северо-востоке страны.

    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

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    30 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей

    Африканские предприниматели в Москве пришли в восторг от российского мороженого

    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское мороженое вызвало неподдельный интерес у африканских бизнесменов, приехавших в Москву на саммит Россия – Африка, рассказал глава Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.

    По его словам, в африканских странах мороженое является деликатесом, передает РИА «Новости». На конференции «Бизнес-диалог Москва – Африка» гостям предложили угощения, среди которых «гвоздем» стало мороженое: шоколадный, сливочный и фисташковый пломбир.

    «Дело в том, что мало кто из африканцев знает вкус мороженого с детства. Могу сказать по собственному опыту – для меня оно всегда было в диковинку. Это дефицитный продукт, который могут позволить себе только представители среднего класса», – заметил Гоуенд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на полях саммита госкорпорация «Росатом» и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о включении сельского хозяйства, транспорта, промышленности и поставок оборудования в ключевые направления сотрудничества.

    В среду президент Владимир Путин угостил российским мороженым глав делегаций саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    30 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки

    Лихачев: Девять государств Африки проявили интерес к плавучим АЭС Росатома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сразу девять африканских государств проявили интерес к технологии плавучих атомных электростанций (АЭС) Росатома, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на форуме Россия – Африка.

    Выход к морю имеют 38 из 54 стран Африки, плавучие энергоблоки являются реальным решением для растущих экономик континента с колоссальной потребностью в энергии, пояснил Лихачев.

    «В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии», – цитирует его РИА «Новости».

    Гендиректор госкорпорации также заявил, что Росатом планирует в ближайшее время начать изыскательские работы на месте строительства будущей АЭС большой мощности в Эфиопии.

    Кроме того, Лихачев добавил, что еще четыре страны обсуждают с Росатомом возведение станций большой мощности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росатом сообщил о готовности принять активное участие в возможном проекте строительства второй атомной электростанции в Узбекистане.

    В середине месяца гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил о позитивном восприятии армянской стороной предложения о строительстве в республике нового атомного энергоблока.

    В августе Москва и Каир рассмотрели перспективы совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 23:24 • Новости дня
    Декларация саммита Россия – Африка включила более 100 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

    Документ состоит из пяти разделов, открывает его блок о сотрудничестве в политической и правовой сферах, где предусмотрена совместная работа по реформированию Совбеза ООН с учетом геополитических реалий и координация подходов в санкционной политике, передает ТАСС.

    Россия и африканские государства договорились противодействовать злоупотреблениям механизмами международной уголовной юстиции и выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, а также добиваться создания правовых механизмов компенсации ущерба странам Африки за колониальный период.

    В разделе о безопасности стороны наметили укрепление сотрудничества по борьбе с новыми угрозами, прежде всего терроризмом, и политизацией международно-правовых инструментов контроля над вооружениями, а также по предотвращению гонки вооружений в космосе. Параллельно предусматривается развитие партнерства для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

    Экономический раздел декларации посвящен расширению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества и продвижению принципов суверенного развития. Россия и Африка намерены добиваться доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, а также развивать взаимодействие в образовании, науке, в том числе в области изучения русского языка, и в космосе – от дистанционного зондирования Земли до проектирования космических аппаратов.

    Отдельные положения документа касаются сотрудничества в здравоохранении с акцентом на подготовку кадров, поставки лекарств и борьбу с эпидемиями, а также гуманитарной сферы – сохранения культурного наследия, противодействия фальсификации истории и возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальный период. Также предусмотрены обмены в спорте, туризме, молодежной политике и СМИ, включая совместные медиапроекты и борьбу с политизацией спорта.

    Заключительный раздел декларации посвящен охране окружающей среды и климату: участники саммита поддержали реализацию профильной конвенции ООН и Парижского соглашения исходя из национальных интересов. Россия и африканские страны выразили готовность развивать совместные природоохранные проекты, включая мониторинг, сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, против политизации экологической деятельности, а также намерены вместе решать проблему дефицита воды в Африке и выступать против необоснованного задержания или ареста гражданских судов, в том числе идущих под флагами африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита «Россия – Африка».

    Путин назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 23:41 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Кении Руто в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле беседу с президентом Республики Кения Уильямом Руто на полях саммита Россия – Африка.

    «Президент России Владимир Путин и президент Республики Кения Уильям Самоэй Руто проводят беседу в Кремле на полях саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    Для лидеров России и Кении это первая очная встреча, передает ТАСС.

    Путин отметил рост торговли между странами: «Увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса. Хотел бы отметить, что Россия является одним из основных экспортеров удобрений. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, эту тенденцию положительную нужно сохранять». По словам президента России, Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, передает РИА «Новости».

    Общий товарооборот за восемь месяцев увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    Руто заявил, что Кения заинтересована в организации производства минеральных удобрений на своей территории с участием российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» в Москве достиг практически всех задач, намеченных участниками.

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    29 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Путин провел беседу с президентом Бурунди Ндайишимийе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел беседу с действующим председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

    «Президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе», – сообщается на сайте Кремля.

    Во встрече принял участие председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Республики Бурунди прибыл в Россию для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В среду Ндайишимийе обратился к президенту России как к брату на пленарном заседании саммита.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    30 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Выделенные Данией миллионы на гранаты для ВСУ ушли индийской компании

    Danwatch: Индийская компания отказалась вернуть Дании деньги на гранаты для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Выделенные Данией на гранаты для Вооруженных сил Украины 71 млн крон (10,63 млн долларов) оказались у компании, которая так и не произвела боеприпасы, пишет издание Danwatch.

    Средства являлись частью пакета поддержки на общую сумму более 300 млн крон (44,91 млн долларов), который датское правительство представило в апреле прошлого года. Пожертвование было сделано через Эстонию, но Украина не получила ни одной гранаты, пишет Danwatch.

    Деньги пошли итальянскому разработчику программного обеспечения, которого в 2024 году купила индийская компания. Ни одна из компаний не производила артиллерийские снаряды, но предприниматели отказываются возвращать деньги.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в начале сентября подал в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Перед этим стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины гранаты и выплатила в общей сложности 70 млн евро аванса индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса.

    «Эта история ярко иллюстрирует изнанку «независимой зависимости»: пока местное население пугают российской угрозой, чиновники в Таллине, Риге и Вильнюсе просто осваивают многомиллиардные субсидии», – заявила ТАСС кандидат исторических наук профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности Украины торговать ядерным оружием из-за высокого уровня коррупции.

    В прошлом месяце секретные аудиторские отчеты показали потерю Украиной 1,2 млрд долларов за год из-за коррупции в закупках оружия.

    В начале года в Латвии поймали на мошеннических махинациях организацию по помощи Украине.

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    29 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин провел встречу с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    «Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели беседу в Кремле на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    Переговоры прошли на полях саммита Россия – Африка в Москве, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Александр Новак, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В четверг президент России рассказал о множестве конструктивных предложений и интересных оценок, прозвучавших на саммите Россия – Африка.

    Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения России и африканских государств неоспоримыми и указал на возрастающую роль континента.

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