В Турции открыли памятную табличку на переданной Советской Россией пушке

В Турции открыли табличку на переданной Советской Россией 87-миллиметровой пушке

Tекст: Денис Тельманов

В городе Каледжик турецкой провинции Анкара состоялась церемония открытия памятной таблички на русской артиллерийской пушке времен войны за независимость Турции, передает РИА «Новости».

«Военная и финансовая поддержка, оказанная Советской Россией национально-освободительному движению во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, стала одной из важнейших страниц общей истории двух государств и заложила основы дальнейшего российско-турецкого сотрудничества», – заявил Вершинин.

В мероприятии также приняли участие мэр Каледжика Сатылмыш Каракоч и руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко.

Открытие таблички приурочили к 106-й годовщине установления дипломатических отношений между Советской Россией и правительством Великого национального собрания Турции.

Историческое орудие с серийным номером 3331 представляет собой 87-миллиметровую легкую полевую пушку. Ее ствол изготовили в 1894 году на Пермском пушечном заводе. Советская Россия передала пушку в рамках военной помощи в 1921–1922 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России заявил об устойчивости экономических связей Москвы и Анкары.