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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    29 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности проинформировал UKMTO о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время следования на выход из Ормузского пролива», – передает ТАСС сообщение центра.

    В UKMTO добавили, что информации о раненых среди экипажа или экологическом ущербе не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В прошлую пятницу управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке неизвестным снарядом на танкер в Ормузском проливе.

    В начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    Судно загорелось в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе у побережья Омана произошло возгорание на судне, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент случился в 25 морских милях к северо-востоку от оманского города Хасаб, передает РИА «Новости».

    «По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар; причина возгорания на момент поступления сообщения неизвестна», – заявили в организации.

    Отмечается, что информации об ущербе или влиянии на экологию пока нет. Состояние экипажа также неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг танкер в Ормузском проливе подвергся атаке неизвестным снарядом.

    В тот же день у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам избегать Ормузского пролива.

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 05:17 • Новости дня
    ExxonMobil и Chevron отменили визит в ОАЭ из-за угрозы безопасности

    Reuters: Руководство ExxonMobil и Chevron отменило визит в ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Американские компании ExxonMobil и Chevron отменили поездку генерального директора Даррена Вудса и президента по добыче Клея Неффа на нефтяную выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters.

    Руководители должны были посетить конференцию в Абу-Даби на следующей неделе, однако компании отменили их визиты из-за опасений по поводу возможных атак США на Иран и ответных ударов со стороны Тегерана, пишет Reuters.

    ExxonMobil и Chevron отказались комментировать ситуацию. Государственная энергетическая компания ОАЭ ADNOC переадресовала вопросы организатору мероприятия DMG.

    В DMG заявили о сильном представительстве США на выставке, где ожидается участие более 120 американских компаний. При этом в предоставленном организаторами списке подтвержденных спикеров представители ExxonMobil и Chevron отсутствуют.

    Отмечается, что ранее в октябре из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько руководителей высшего звена энергетических компаний были исключены из расписания Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. Мероприятие состоялось несмотря на атаки хуситов на столицу Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco перевела сотрудников штаб-квартиры на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    В середине месяца министерство энергетики страны сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

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    30 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    «Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

    Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

    В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.

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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

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    30 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп отменил предвыборные митинги в двух штатах

    Трамп отказался от предвыборных митингов в Айове и Канзасе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отменил очные выступления в Канзасе и Айове в последние дни кампании перед промежуточными выборами, сообщил Национальный комитет Республиканской партии.

    Национальный комитет Республиканской партии пояснил, что формат телемитингов позволит охватить больше избирателей за оставшееся до закрытия участков время, передает Bloomberg.

    Сам американский лидер объяснил отмену визита в Канзас уверенными позициями местного кандидата. При этом 80-летний политик отчитал репортера, который спросил его об усталости от постоянных переездов. «Мое здоровье очень хорошее», – заявил Трамп.

    Всего республиканцы анонсировали около 20 удаленных мероприятий для поддержки кандидатов в Техасе, Нью-Йорке, Пенсильвании, Мичигане и Луизиане. Накануне президент США лично посетил Южную Каролину, где борьба за место в Сенате обострилась до предела.

    Издание отмечает, что в этом году позиции правящей партии пошатнулись из-за недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен на продовольствие и топливо. Фермеры на Среднем Западе также серьезно пострадали от удорожания горючего, удобрений и тарифной политики администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс снизился до исторического минимума в 31%.

    Политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы.

    Американист Григорий Ярыгин назвал главную интригу выборов в Конгресс США.

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    30 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке

    Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.

    По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.

    Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

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    30 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Иранские военные остановили два нефтяных танкера в Ормузском проливе

    В Ормузском проливе остановили два танкера с отключенной навигацией

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Иранские военные зафиксировали инциденты с двумя коммерческими судами в Ормузском проливе. Об этом передает РИА «Новости».

    В КСИР заявили, что два нарушивших правила танкера: один в восточной части, другой в западной части Ормузского пролива, намереваясь пройти по запрещенному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива.

    Отмечается, что суда действовали при поддержке США. Перед инцидентом танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы, проигнорировав предупреждения военно-морских сил Ирана.

    Из-за обострения отношений на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив оказалось практически остановлено. Этот маршрут является ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, блокировка которого привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве на минах трех нарушивших запрет на проход судов.

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    30 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника в районе к востоку от Ормузского пролива.

    «Сегодня на рассвете безэкипажный катер противника, который осуществлял движение и действовал в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива, был поражен моряками ВМС армии и уничтожен», – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС, которое приводит ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    В ВМС также сообщили, что два танкера-нарушителя, шедшие по запрещенным и небезопасным районам к востоку от пролива без внимания к предупреждениям и с выключенными системами слежения, после столкновения с морскими минами получили повреждения и загорелись.

    Ответственность за последствия несанкционированного прохода, по заявлению ВМС, лежит на владельцах судов. Противник предупрежден, что любые действия и провокации в зонах под контролем Вооруженных сил Ирана получат решительный и соразмерный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Управление морских торговых операций Британии заявило об атаке заминированного катера на танкер в Ормузском проливе.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    30 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    ВМС Омана эвакуировали экипаж атакованного в Оманском заливе танкера

    ВМС Омана эвакуировали 25 человек с атакованного в Оманском заливе танкера

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы, который загорелся после атаки в Оманском заливе.

    По данным центра по морской безопасности султаната, нападение произошло вблизи побережья оманской провинции Мусандам, передает РИА «Новости». В результате атаки на борту судна возник пожар.

    Согласно информации портала морской навигации Vesselfinder, танкер направлялся из индийского порта Мундра в эмиратский порт Хор-Факкан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    На прошлой неделе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.

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    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

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    30 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящее время не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планируется ли разговор двух лидеров. Он добавил, что в Кремле ничего не знают о возможном трехстороннем разговоре Путина с Трампом и Владимиром Зеленским, о котором упоминал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость серьезной предварительной работы перед возможной встречей Путина, Трампа и Зеленского.

    В воскресенье Песков сообщил о возможности двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

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    30 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В строящемся терминале аэропорта Дамаска произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    В строящемся втором терминале международного аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, обошлось без жертв, сообщил глава пресс-службы Управления гражданской авиации Сирии Мустафа Хейрулла.

    «Пожар охватил крышу строящегося второго терминала международного аэропорта Дамаска, огонь вспыхнул из-за технических неполадок. В результате пожара терминалу нанесен материальный ущерб, обошлось без жертв», – заявил Хейрулла. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

    По словам Хейруллы, инцидент не повлиял на авиасообщение, воздушная гавань работает в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде возник пожар после падения неизвестного снаряда на пассажирский терминал.

    В прошлом месяце сильный пожар вспыхнул к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов.

    В апреле Сирия возобновила работу международного аэропорта Дамаска.

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