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    30 октября 2026, 15:22 • Новости дня

    Президент ЦАР назвал переговоры с Путиным особо значимыми для страны

    Президент ЦАР Туадера назвал переговоры с Путиным особо значимыми для страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что на ожидаемой в пятницу встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует уделить особое внимание вопросам экономического партнерства.

    Глава африканского государства подчеркнул, что предстоящие в пятницу переговоры с российским лидером крайне важны для республики. «Для нас эта встреча с президентом Путиным имеет особое значение», – приводит слова Туадеры РИА «Новости».

    Политик добавил, что планирует обсудить весь спектр двусторонних отношений, сделав главный акцент на экономической составляющей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африканского континента. Накануне российский лидер назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

    Напомним, что во вторник Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

    Гуманитарная колонна направится к центральной районной больнице, помощь для которой собирали по просьбам местных жителей, сообщила Лантратова в Мах. «Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда», – заявила омбудсмен.

    Возможность выехать из города будет предоставлена жителям до 14:00, а раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14:30. Все меры безопасности будут соблюдены.

    Дальнейшие действия координируются с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. Кроме того, омбудсмен выразила благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за посредничество и личное участие в достижении гуманитарных договоренностей.

    На месте работают журналисты, которые смогут пообщаться с жителями, добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помощь Мелании Трамп в организации миссии ее опытом воссоединения детей с семьями.

    Президент Владимир Путин заявил о минировании украинскими войсками подступов к Алешкам.

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    29 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России не допустить повторения исторических трагедий

    Tекст: Антон Антонов

    Россия помнит уроки Первой и Второй мировых войн и будет делать все возможное, чтобы трагические страницы мировой истории не повторились, заявил президент России Владимир Путин.

    «История – это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно. Но мы можем, зная историю и зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    На пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка он подчеркнул, что Россия хорошо помнит события обеих мировых войн и стремится не допустить повторения подобных конфликтов в мировом масштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений рассматривать африканские страны как объекты соперничества.

    В среду участие делегаций 48 государств в третьем саммите Россия – Африка показало масштаб интереса континента к диалогу с Россией.

    Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.

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    29 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

    МВД: Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек.

    Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса, в результате которого пострадали 12 человек, сообщило ГУ МВД по региону в Max.

    Производство начато по первой части статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Георгиевском округе Ставропольского края произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирской «Газели».

    Позднее региональное управление МЧС сообщило об увеличении числа госпитализированных до 12 человек.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    30 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    Абхазия начала подготовку к модернизации границы с Россией

    Абхазия приступила к подготовке десятикратного расширения границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Абхазии изучают технические документы для модернизации пограничного перехода через реку Псоу, который позволит увеличить пропускную способность границы с Россией в десять раз, сообщил глава пограничного управления СГБ республики Рустам Латипов.

    «С абхазской стороны соответствующими государственными органами сейчас изучаются технические задания, которые на стадии проработки и принятия. Они должны будут состыковаться с теми работами, которые будут уже проводятся со стороны России», – заявил Латипов РИА «Новости».

    Контрольно-пропускной пункт «Псоу» находится около Сочи и является единственным сухопутным переходом между двумя странами. По словам Латипова, в пиковые периоды его пересекают не менее 60 тыс. человек, что в пять раз превышает норму.

    В 2025 году проект реконструкции перехода прошел государственную экспертизу в России. В июле 2026 года глава Минтранса России Андрей Никитин сообщал, что завершение работ намечено на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на российско-абхазской границе возобновили движение через пограничный пункт «Псоу».

    Также Донецкая Народная Республика и Абхазия приступили к обсуждению запуска прямого железнодорожного сообщения.

    Кроме того, МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми.

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    29 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    Путин выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом
    @ Paul Zinken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает любые шаги, направленные на восстановление полноформатных отношений со странами Европейского союза.

    Путин прокомментировал недавний телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он подчеркнул, что в Европе есть люди, которые не стремятся нанести стратегическое поражение Москве, а хотят наладить конструктивный диалог, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем любые – я всегда об этом говорил – поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе – в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил о попытках европейских коллег ущемить его право на общение с президентом России.

    В среду британские СМИ написали о расколе в Европе из-за переговоров финского и норвежского лидеров с Москвой.

    Во вторник по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 23:24 • Новости дня
    Декларация саммита Россия – Африка включила более 100 пунктов

    Tекст: Антон Антонов

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

    Документ состоит из пяти разделов, открывает его блок о сотрудничестве в политической и правовой сферах, где предусмотрена совместная работа по реформированию Совбеза ООН с учетом геополитических реалий и координация подходов в санкционной политике, передает ТАСС.

    Россия и африканские государства договорились противодействовать злоупотреблениям механизмами международной уголовной юстиции и выступать против блокировки суверенных активов и попыток их изъятия, а также добиваться создания правовых механизмов компенсации ущерба странам Африки за колониальный период.

    В разделе о безопасности стороны наметили укрепление сотрудничества по борьбе с новыми угрозами, прежде всего терроризмом, и политизацией международно-правовых инструментов контроля над вооружениями, а также по предотвращению гонки вооружений в космосе. Параллельно предусматривается развитие партнерства для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности.

    Экономический раздел декларации посвящен расширению торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества и продвижению принципов суверенного развития. Россия и Африка намерены добиваться доступа к недорогим, надежным и современным источникам энергии, а также развивать взаимодействие в образовании, науке, в том числе в области изучения русского языка, и в космосе – от дистанционного зондирования Земли до проектирования космических аппаратов.

    Отдельные положения документа касаются сотрудничества в здравоохранении с акцентом на подготовку кадров, поставки лекарств и борьбу с эпидемиями, а также гуманитарной сферы – сохранения культурного наследия, противодействия фальсификации истории и возвращения культурных ценностей, вывезенных в колониальный период. Также предусмотрены обмены в спорте, туризме, молодежной политике и СМИ, включая совместные медиапроекты и борьбу с политизацией спорта.

    Заключительный раздел декларации посвящен охране окружающей среды и климату: участники саммита поддержали реализацию профильной конвенции ООН и Парижского соглашения исходя из национальных интересов. Россия и африканские страны выразили готовность развивать совместные природоохранные проекты, включая мониторинг, сокращение и поглощение выбросов парниковых газов, против политизации экологической деятельности, а также намерены вместе решать проблему дефицита воды в Африке и выступать против необоснованного задержания или ареста гражданских судов, в том числе идущих под флагами африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита «Россия – Африка».

    Путин назвал союзнические отношения Москвы и африканских государств неоспоримыми.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела Каменско-Днепровского округа Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины получила тяжелые ранения мирная жительница, сообщили в администрации округа.

    «Пострадавшая с тяжелыми ранениями доставлена в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую экстренную помощь», – говорится в сообщении в канале округа в Max.

    Там добавили, что из-за действий ВСУ в течение дня частично разрушены и повреждены три частных жилых дома. Кроме того, полностью уничтожен один гражданский автомобиль, еще одна машина получила повреждения. Также зафиксировано попадание снаряда по территории объекта социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко сообщила о ранении семьи с ребенком при ударе ВСУ по селу Райское.

    В Мелитополе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины получил повреждения храм Святой мученицы Татианы.

    На прошлой неделе администрация Каменско-Днепровского округа сообщила о ранении мирной жительницы при атаке украинского беспилотника на территорию Запорожской области.

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    29 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия – Африка заявил, что современные международные структуры требуют серьезного реформирования.

    «Согласен с коллегами в том, что мир серьезным образом поменялся, и международные структуры, конечно, требуют реформирования», – цитирует Кремль главу государства. По его словам, этот процесс должен быть хорошо проработан, взвешен и согласован на основе широкого консенсуса. При этом президент назвал саму постановку вопроса африканскими странами абсолютно своевременной и правильной.

    Путин подчеркнул, что Москва и государства континента выступают естественными партнерами в формировании нового, более справедливого многополярного мира. Он отметил поддержку тесной внешнеполитической координации по двусторонним и многосторонним каналам в ООН, а также важность обеспечения более широкого представительства африканцев в Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира.

    Глава государства охарактеризовал союзнические отношения между Москвой и африканскими странами как неоспоримые.

    Российский лидер заявил о необходимости более справедливого представительства государств Африки в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.

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