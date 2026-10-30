Суд вынес приговор по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Суд назначил до 18 лет колонии за хищения у бойцов СВО в Шереметьево

Tекст: Алексей Дегтярёв

Руководители структурного подразделения организованного преступного сообщества Дмитрий Боглаев и Роман Хусенов приговорены к 18 и 17 годам строгого режима соответственно, каждый оштрафован на 4 млн рублей, передает РИА «Новости». Еще пять фигуранток получили от восьми до 12 лет колонии общего режима.

Следствие установило, что злоумышленники контролировали попрошаек и таксистов в аэропорту, собирая с них аренду. Преступники намеренно выбирали жертвами участников СВО, завышая стоимость поездок на такси и угрожая насилием за отказ платить.

В свою очередь попрошайки обманывали пассажиров, рассказывая выдуманные истории о нехватке денег на билеты. В 2024 году ущерб от действий группы превысил 760 тыс. рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, среди которых восемь бойцов СВО.

Боглаев частично признал вину в участии в преступном сообществе, но отверг причастность к обману пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье прокурор попросил суд приговорить руководителей группы к 22 годам лишения свободы.

В мае преступная группа из четырех человек получила до 17 лет колонии за кражу сбережений у участников спецоперации на территории аэропорта.

В апреле основатель преступного сообщества Игорь Бардин признал вину.