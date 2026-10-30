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    30 октября 2026, 14:55 • Новости дня

    Штайнмайер призвал Си Цзиньпина сократить торговый дефицит ФРГ с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине выступил за снижение дефицита в сфере двусторонней торговли.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине призвал сократить дефицит в двусторонней торговле, пишет ТАСС.

    «Мы стремимся к тесным торговым и экономическим связям друг с другом. Причем таким образом, чтобы они приносили долгосрочную выгоду обеим сторонам», – заявил Штайнмайер.

    Германия и Китай поддерживают высокодинамичные экономические отношения, отметил он. По его словам, при такой динамике «вполне естественно, что нам необходимо регулярно пересматривать рамочные условия». При этом президент ФРГ указал на возросший потенциал КНР, выразив уважение к успехам китайского развития. Также он заявил об общей ответственности двух стран за сохранение стабильности в мире.

    «Сегодня во многих уголках планеты мы видим, как международный порядок оказывается под давлением, как нарушаются правила и начинает доминировать право сильного», – сказал он, призвав Пекин к совместной работе над укреплением глобальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны экстремистских политических сил. Позже он признал наличие в обществе страны недоверия к политическому устройству государства спустя 36 лет после объединения.

    29 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Daily Mail: Главу Nvidia уличили в связях с передававшей чипы в Китай шпионкой

    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Глава Nvidia Дженсен Хуанг поддерживал тесные контакты с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревали в сборе информации для Китая и организации поставок передовых чипов в обход ограничений США.

    Подозреваемая Элис Хуанг, занимающая пост руководителя технологической компании Megaspeed, выступала посредником при незаконных поставках передовых американских процессоров в Китай. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на газету The New York Times.

    По данным издания, контакты предпринимателей привлекли внимание Белого дома и американской разведки. Несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются.

    Источники NYT утверждают, что сведения об их общении появились во время расследования предполагаемой деятельности Элис Хуанг в интересах Пекина. Сотрудники спецслужб выяснили, что она контактировала с гражданином США. Когда высокопоставленные чиновники запросили его имя, оказалось, что речь идет о руководителе Nvidia.

    По информации газеты, ЦРУ подозревало главу Megaspeed в посредничестве при перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими экспортными правилами. Помимо этого, ей приписывали сбор разведывательной информации.

    О результатах расследования примерно год назад доложили президенту США Дональду Трампу. При этом, как отмечают источники, чиновники не считали, что Дженсен Хуанг знал о предполагаемой работе своей знакомой на китайскую разведку. Трамп не стал предпринимать действий в отношении главы Nvidia.

    Когда именно началось общение предпринимателей, неизвестно. В июне 2024 года их сфотографировали в баре в Тайбэе после технологической выставки. В мае 2025 года они также были замечены вместе после делового ужина с поставщиками оборудования для искусственного интеллекта.

    Как пишет NYT, Элис Хуанг остается под наблюдением, однако связанные с ней компании продолжали закупать продукцию Nvidia и в этом году.

    В Nvidia заявили, что Megaspeed является одним из региональных партнеров компании, а проведенная ранее внутренняя проверка опровергла подозрения в незаконных поставках чипов в Китай. Представитель производителя подчеркнул, что встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора и Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков.

    В Nvidia также выразили уверенность, что американские власти уведомили бы компанию, если бы сочли кого-либо угрозой для промышленности США.

    Megaspeed сообщила о привлечении внешних юристов для внутреннего расследования и заявила о готовности сотрудничать с американскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о начале новой промышленной революции из-за развития технологий искусственного интеллекта. В прошлом месяце руководитель корпорации выразил уверенность в отсутствии необходимости дополнительного контроля над индустрией. В середине сентября президент США Дональд Трамп назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    29 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    Reuters: Германия решила развернуть в Литве системы РЭБ для слежения за Россией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкая армия намерена использовать свою размещенную в Литве бригаду для наблюдения за Россией и Белоруссией при помощи средств радиоэлектронной борьбы, сообщил глава киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    Германская бригада займется сбором данных о радарах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Белоруссии, пишет Reuters. «Мы внесем полученные данные в базы данных радиоэлектронной борьбы, которые затем будут информировать все наши системы в случае появления нового радара», – заявил Даум.

    Танковая бригада Германии в Литве будет использовать средства РЭБ для раннего предупреждения об активности в Калининграде и Белоруссии. Сейчас немецкая армия тестирует системы обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушители и датчики для передачи данных аналитикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей.

    В понедельник глава командования спецназа Андреас Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    В августе немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для мониторинга сигналов вдоль белорусской государственной границы.

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    29 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall получил контракт на поставку БМП для Германии и Нидерландов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты (БМП) Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании. В рамках реализации двух опционов Бундесвер получит 35 новых бронемашин, а Королевская сухопутная армия Нидерландов – 34 единицы. Передача техники запланирована на период с мая 2032 года по ноябрь 2033 года.

    Непосредственным исполнителем контракта выступит компания Artec GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Deutschland. Заказ размещен через европейское оборонное агентство OCCAR.

    «Активация дополнительных опционов на Schakal подтверждает доверие наших клиентов к этой ультрасовременной системе», – заявил глава дивизиона Vehicle Systems компании Rheinmetall доктор Бьерн Бернхард.

    Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование первой части данных опционов 24 июня 2026 года. Базовый контракт предполагал поставку 222 единиц Schakal с опционом еще на 200 машин. С учетом нынешнего заказа общее число законтрактованных БМП этого типа выросло до 291 единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин для бундесвера.

    В феврале руководство компании сообщило о масштабном расширении производственных мощностей на фоне роста оборонных заказов.

    В январе предприятие подписало соглашение на производство ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов.

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    29 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия не успела заполнить газохранилища к установленному сроку

    Reuters: Германия сорвала план по заполнению газовых хранилищ к началу ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти ФРГ не смогли заполнить газохранилища до требуемых законом показателей к 1 ноября, однако федеральное сетевое агентство не увидело в этом высоких рисков нехватки топлива.

    Германия не успевает заполнить свои газохранилища до уровня, которого по закону предписано достичь к 1 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    На данный момент немецкие хранилища заполнены на 61,7%. Согласно действующим правилам, к 1 ноября большинство из них должны быть заполнены минимум на 80%. Для шести объектов введены более низкие требования в 45%, таким образом совокупный целевой показатель составляет около 70%.

    Ожидается, что фактический результат окажется примерно на восемь процентных пунктов ниже расчетного показателя федерального сетевого агентства страны (BNetzA). При этом ведомство не видит оснований для принятия дополнительных мер и считает риски нехватки газа низкими из-за появления дополнительных объемов СПГ.

    «Уровень заполненности газохранилищ ниже, чем когда-либо. Это вызывает беспокойство», – заявил политик от партии «Зеленые» и бывший статс-секретарь министерства экономики ФРГ Михаэль Келлнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на топливо в Европе опустились до 1126 долларов за тысячу кубометров.

    В среду стоимость газа превысила 1125 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе власти Германии выделили 245 млн евро на дополнительные закупки газа из-за низкого уровня запасов в хранилищах.

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    30 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Европейские производители гробов обвинили китайские компании в демпинге

    Politico: Производители гробов в Европе пожаловались на дешевый импорт из Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компании по производству гробов из стран Евросоюза готовят антидемпинговую жалобу в Европейскую комиссию из-за несправедливо низких цен на китайскую продукцию.

    За последние пять лет из-за конкуренции с китайскими поставщиками закрылась примерно четверть европейских предприятий этой отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Представители сферы сформировали коалицию и уже провели встречу с чиновниками Еврокомиссии.

    По оценкам европейских компаний, изготовление гроба в Китае обходится примерно в три раза дешевле, чем в Италии, даже при использовании одинаковой древесины. В ЕС полагают, что конкуренты из КНР пользуются государственными субсидиями, экспортными налоговыми льготами, а также преимуществами более дешевой рабочей силы и материалов.

    В начале 2027 года Евросоюз планирует принять дополнительные меры для сокращения объемов импорта из Китая, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза увеличился в три раза на фоне ожидания квот.

    Во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об ограничении поставок машин из КНР.

    Ранее Евросоюз запланировал повысить пошлины на китайскую сталь до 50% для поддержки европейских производителей.

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    29 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Bild: Экс-главу разведки ФРГ могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

    Bild: Экс-главу BND Ханнинга могут освободить из-под ареста из-за лейкемии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга, арестованного по обвинению в государственной измене, могут досрочно освободить из-под стражи в связи с обнаруженной у него лейкемией.

    Защита 80-летнего Аугуста Ханнинга направила в Верховный суд Германии жалобу с требованием изменить меру пресечения бывшему руководителю спецслужбы из-за диагноза, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    К ходатайству приложено медицинское заключение. Представитель обвиняемого пояснил, что из-за рака крови иммунитет пациента крайне снижен, а необходимые медицинские процедуры невозможно проводить в условиях ветхой тюрьмы. В публикации отмечается высокая вероятность досрочного освобождения арестованного из предварительного заключения.

    Издание уточняет, что сейчас Ханнинга каждые несколько дней отвозят в клинику на диализ, после чего возвращают в камеру. Заседание суда по пересмотру меры пресечения должно состояться на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего руководителя немецкой внешней разведки Аугуста Ханнинга арестовали по подозрению в шпионской деятельности и госизмене.

    Контрольный комитет Бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу задержанного. Бывший глава ведомства ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем.

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    29 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    DPA: Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф, пишет агентство DPA.

    Полиция оценила действия примерно сотни студентов как стихийное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. Активисты заблокировали только главный вход, попасть в здание можно через боковой.

    Накануне протестующие перекрыли доступы к зданиям Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Представитель Университета Алисы Саломон уточнил, что действия учащихся стали знаком солидарности с недавними выступлениями молодежи во Франции.

    Блокировки учебных заведений связаны с подготовкой к масштабным акциям протеста 31 октября. Ранее инициативная группа молодежи призвала сторонников выйти на улицы в более чем 20 городах Германии. Активисты требуют провести реформу образования, принять меры для борьбы с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в странах Европы набрали силу масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативной группой масштабных акций в Германии на 31 октября.

    Ранее десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов для протеста против возвращения обязательного призыва в армию.

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    30 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Посольство в Германии отвергло возможность победы над Россией на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Берлине заявило об абсолютной бесперспективности планов нанести Москве «стратегическое поражение», комментируя слова главы спецназа бундесвера Андреаса Кюне о подготовке ФРГ к конфликту с Россией.

    В посольстве России в Берлине, комментируя информацию о подготовке спецназа ФРГ к конфликту, заявили, что в случае агрессии со стороны НАТО у России имеются все необходимые возможности для ее отражения и защиты своих национальных интересов, передает РИА «Новости».

    «Победить Россию на поле боя невозможно, и идеи о нанесении ей „стратегического поражения“ абсолютно бесперспективны», – заявили в посольстве.

    Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что западные страны используют лживые заявления о якобы исходящей от России угрозе для проведения милитаризации Европы. Путин подчеркивал, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, однако готова к полномасштабному противостоянию прямо сейчас, если Запад пойдет на эскалацию конфликта.

    Ранее Андреас Кюне заявил о целенаправленной подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    Посольство России в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа о подготовке к конфликту с Москвой.

    Российская дипмиссия указала на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у рубежей России.

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    29 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Bild: Германия отстала от планов НАТО по закупке ударных дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия не выполняет поставленные Североатлантическим альянсом задачи по приобретению вооружений, испытывая острую нехватку одноразовых дальнобойных беспилотников, пишет газета Bild со ссылкой на данные аналитического центра EDINA.

    «Недостатки наблюдаются, в частности, в области противоминной борьбы. Что еще важнее: Германии не хватает одноразовых ударных дронов с большой дальностью действия», – приводит РИА «Новости» сообщение Bild.

    Планы военного блока в одном из ключевых пунктов опираются именно на использование таких дальнобойных беспилотников. При этом стратегия альянса строится на расчете, что при возникновении конфликта в Европе Соединенные Штаты окажут помощь европейским союзникам.

    Отмечается, что в случае отказа Вашингтона от поддержки европейским странам придется перерабатывать свою стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет.

    В июле власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников.

    Европейские страны выделили 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

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    30 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году

    Меркель назвала смерть матери причиной сильных приступов дрожи в 2019 году

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ее приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году были вызваны стрессом из-за утраты матери.

    Летом 2019 года политик трижды публично испытала сильный тремор во время официальных церемоний в Берлине. Тогда пресс-служба объясняла состояние чиновницы обезвоживанием в жаркую погоду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magenta TV.

    «Когда тогда, в 2019 году, у меня случился приступ сильной дрожи во время церемонии с военными почестями – в момент, когда выплеснулось все это напряжение, вероятно, из-за смерти моей матери или из-за того факта, что я знала, что буду уходить, – в такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо», – сказала Меркель.

    Она отметила, что из-за должностных обязанностей уделила слишком мало времени переживанию утраты. Решением проблемы на тот момент стал переход на проведение военных смотров в сидячем положении. Поначалу это выглядело немного странно, но потом все привыкли, резюмировала бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала об уроках стойкости от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

    В 2024 году Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары политика из-за подозрительной активности.

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    30 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    В Германии заявили об усталости от постоянных просьб Киева

    Berliner Zeitung: В Германии устали от просьб Киева о помощи

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии нарастает усталость от Украины и регулярных просьб главы киевского режима Владимира Зеленского о предоставлении оружия и финансовой помощи, пишет Berliner Zeitung.

    Колумнист газеты Николас Бутылин отметил заметную общую усталость от Украины. По его словам, на протяжении четырех с половиной лет в Германии наблюдается одна и та же картина: Владимир Зеленский выступает с одной и той же просьбой о большем количестве оружия и денег, пишет Berliner Zeitung.

    Население ФРГ несет бремя из-за роста цен на электроэнергию, газ и продукты, а также высокого уровня инфляции, в то время как Киев требует выделения дополнительных 27 млрд долларов от Евросоюза.

    Бутылин полагает, что просьбы Украины, которые в 2022 году выглядели как крик о помощи, теперь воспринимаются как бесконечный цикл.

    Автор статьи добавил, что мнение немцев изменилось и по вопросу возвращения граждан Украины на родину. Если весной 2022 года требования отправить беженцев обратно на фронт вызвали бы политическую травлю, то сейчас подобные предложения от чиновников звучат все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг финская активистка Салли Райски сообщила об изъятии 79 детей из семей украинских беженцев в Германии. В начале месяца власти ФРГ отменили автоматическое получение статуса беженца для украинских мужчин призывного возраста.

    До этого газета Bild оценила коэффициент занятости украинских беженцев в ФРГ в 27,1%.

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    30 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Из компартии Китая за коррупцию исключили 16 высокопоставленных генералов

    SCMP: В Китае из компартии исключили 16 генералов за коррупцию

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов и ряда руководителей оборонных предприятий в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    Власти Китая раскрыли новые детали масштабной антикоррупционной кампании в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и оборонной промышленности. Решение об исключении высокопоставленных партийных деятелей было принято по итогам четырехдневного пятого пленума Центрального комитета 20-го созыва, пишет SCMP.

    В коммюнике по итогам заседания сообщается об исключении из партии 33 полноправных членов и кандидатов в члены ЦК, в том числе 16 старших генералов, расследование в отношении чиновников и руководителей завершено.

    Под следствием оказались генералы, ранее руководившие командованиями театров военных действий, руководители Главного управления Центрального военного совета КНР, а также бывшие главы ядерной, аэрокосмической и судостроительной отраслей страны. Беспрецедентная антикоррупционная чистка в вооруженных силах не показывает признаков ослабления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Китая включили в состав Политбюро сыгравшего ключевую роль в борьбе с коррупцией в армии генерала Чжан Шэнминя.

    Во вторник в Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию.

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    30 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Китай выступил против гонки вооружений в космическом пространстве

    МИД КНР призвал разработать международные документы для мира в космосе

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин решительно выступает против милитаризации околоземной орбиты.

    Китай призывает мировое сообщество путем переговоров разработать правовые механизмы для поддержания прочного мира и общей безопасности, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно выступает за мирное использование космического пространства, поддержание безопасности в космосе и содействие построению Сообщества единой судьбы человечества в космосе», – заявил Го Цзякунь.

    С 2017 года Пекин совместно с другими странами ежегодно представляет в Первый комитет Генассамблеи ООН две резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений и неразмещение первыми оружия на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Китаем и Россией способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    На прошлой неделе правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В мае Москва и Пекин выразили решительный протест против любых попыток применения силы в отношении космических объектов.

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    30 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    В Xpeng заявили о преимуществе китайских летающих автомобилей над Tesla

    SCMP: В Xpeng назвали свои летающие автомобили коммерчески жизнеспособнее Tesla

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разработанные китайскими компаниями летающие автомобили в большей степени подходят для коммерческого использования, чем Roadster от Tesla, заявил соучредитель дочерней компании Xpeng Aridge Ван Тан.

    Ван Тан отметил, что китайские компании использовали технологии, отличные от Tesla. Хотя кувырок Roadster в воздухе и успешное приземление во время недавней трансляции впечатляют, реактивная конфигурация машины потребовала баллонов высокого давления. По словам эксперта, это серьезно ограничило количество мест в салоне и условия применения, пишет South China Morning Post.

    Кроме того, время полета Roadster ограничено несколькими секундами из-за быстрого расхода давления холодного газа. При этом аппарат Xpeng может оставаться в воздухе около 20 минут. «Я думаю, что в будущем [Roadster] может не служить транспортным средством для авиаперелетов. Но то, что мы разрабатываем, как предвидится, сможет летать более длительное время и станет жизнеспособным видом транспорта», – заявил Ван.

    Главной причиной он назвал использование иных технологий. Aridge применила в своем летающем автомобиле несколько несущих винтов, что позволило ему зависать в воздухе, а батарея высокой плотности обеспечила более длительный полет.

    Аппарат Land Aircraft Carrier от Xpeng, сочетающий в себе воздушное судно и внедорожник в качестве источника питания, может применяться не только для экскурсий, но и для аварийно-спасательных работ и обслуживания морских ветроэлектростанций или нефтяных платформ.

    Ван ожидает, что в будущем время полета аппаратов Xpeng увеличится по мере роста плотности энергии батарей и совершенствования легких материалов. Он назвал это «самым большим отличием» от Roadster компании Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле китайский разработчик летательных аппаратов E-Hawk показал на выставке в Шанхае первый футуристический аэромобиль-бабочку EFC 1200.

    В январе South China Morning Post сообщила о подготовке китайскими производителями летающих автомобилей первых серийных поставок в 2026 году.

    В ноябре прошлого года китайский производитель электромобилей Xрeng запустил пробное производство летающих автомобилей на заводе в южном Китае.

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