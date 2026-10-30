Протестующие в Риме закидали файерами здание Минтранса

Участники протестов закидали файерами здание Минтранса в столице Италии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В столице Италии проходит массовая манифестация против «экономики войны», роста стоимости жизни и трат на вооружения. Участники акции пикетируют здание министерства инфраструктуры и транспорта, площадь перед ведомством закидали шашками с фальшфейерами, передает РИА «Новости».

Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки главы министерства Маттео Сальвини. Гнев демонстрантов вызвало распоряжение министра перенести запланированную на пятницу забастовку в транспортной сфере, которая должна была пройти вместе со всеобщей стачкой. Колонну профсоюзов и студентов возглавляют два трактора с представителями сельхозпроизводителей, недовольными ростом цен на автомобильное топливо. У здания Минтранса выстроен кордон карабинеров.

Ожидается, что в шествии примут участие около 20 тыс. человек. К основной колонне профсоюза USB присоединились студенты, сторонники Палестины и левые активисты. Во главе колонны движется грузовик с растяжкой с критикой правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

В пятницу манифестации и забастовки проходят более чем в 50 городах Италии. Параллельно организованы акции в портах против перевозок оружия. В Триесте, Карраре и Ливорно работа гаваней заблокирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка против милитаризации и роста цен.

Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре Рима.

Также забастовка итальянских водителей грузовиков привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий.