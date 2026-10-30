Песков назвал риторику Прибалтики в отношении России истерически агрессивной

Tекст: Елизавета Шишкова

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации СМИ, что Пентагон якобы призвал некоторые страны НАТО, в том числе Латвию, Литву и Эстонию, смягчить высказывания в адрес России, передают «Вести».

Песков отметил, что достоверность этих сообщений пока не установлена.

«Это вы все говорите, основываясь на сообщениях СМИ. Как это было на самом деле и было ли это, мы с вами не знаем. Здесь все нужно делить надвое», – убежден он.

«Но то, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, это очевидно. То, что она истерически агрессивна, это тоже очевидно», – подчеркнул Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Вадим Козюлин объяснил стремление Пентагона донести до европейцев последствия алармистских криков попыткой не допустить глобальной эскалации.

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