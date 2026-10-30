Иранские военные остановили два нефтяных танкера в Ормузском проливе

В Ормузском проливе остановили два танкера с отключенной навигацией

Tекст: Вера Басилая

Иранские военные зафиксировали инциденты с двумя коммерческими судами в Ормузском проливе. Об этом передает РИА «Новости».

В КСИР заявили, что два нарушивших правила танкера: один в восточной части, другой в западной части Ормузского пролива, намереваясь пройти по запрещенному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива.

Отмечается, что суда действовали при поддержке США. Перед инцидентом танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы, проигнорировав предупреждения военно-морских сил Ирана.

Из-за обострения отношений на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив оказалось практически остановлено. Этот маршрут является ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, блокировка которого привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве на минах трех нарушивших запрет на проход судов.