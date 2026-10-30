Умерший баскетболист Тимма выдал певице Седоковой доверенность на 20 лет

Родственники Тиммы потребовали проверить банковские счета певицы Седоковой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Тимма выдал супруге доверенность с различными, достаточно обширными полномочиями на 20 лет», – цитирует представителя певицы адвоката Татьяну Стукалову ТАСС.

Юрист попросила суд приобщить документ к делу. По словам Стукаловой, Седокова погашала долги по ипотеке за мужа, используя эту доверенность, и тем самым исполнила кредитные обязательства баскетболиста.

Представитель истца адвокат Маргарита Гаврилова выразила несогласие с позицией оппонентов, отметив отсутствие у Седоковой права распоряжаться деньгами спортсмена. Родственники Тиммы попросили суд запросить у банка информацию о движении средств на двух счетах певицы до и после подачи заявления о разводе.

Семья баскетболиста требует взыскать по четверти доли в двух квартирах и трех помещениях, а также проверить еще два счета Седоковой в Сбербанке и ВТБ. Рассмотрение иска продолжится 20 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца певица Анна Седокова отказалась приехать в Латвию для дачи показаний по уголовному делу о гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Летом родственники Яниса Тиммы обратились в суд с требованием признать недействительным брачный договор спортсмена с артисткой.

Тимма скончался в 2024 году в Москве.