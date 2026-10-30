Tagesspiegel: Бутики в Берлине заколотили витрины в ожидании протестов

Tекст: Мария Иванова

Ювелирные магазины Tiffany&Co и Chopard на улице Курфюрстендамм закрыли витрины досками из ДСП, а некоторые торговые точки вывесили таблички о досрочном прекращении работы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel.

В частности, брендовый магазин Huawei закроется в субботу в 13:00 по местному времени. Представитель Объединения розничной торговли Берлина и Бранденбурга Нильс Буш-Петерсен при этом не рекомендовал владельцам магазинов баррикадировать витрины.

Молодежная инициатива «Поколение Z решает» призвала провести в субботу протесты в 30 городах Германии. Активисты требуют усилить борьбу с изменением климата и ростом бытовых расходов, а также отменить призыв на военную службу. В Берлине акция пройдет у Бранденбургских ворот, организаторы ожидают около 10 тыс. участников.

В столичной полиции отметили, что совпадение времени акций с празднованием Хэллоуина может создать конфликтный потенциал. При этом правоохранительные органы пока не фиксировали призывов к насилию и не ожидают мародерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

В начале месяца в городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

В прошлом году около 4 тыс. человек вышли на улицы Билефельда в знак протеста против высказываний канцлера Фридриха Мерца о миграции.