Эксперт: Российский цвет года передаст актуальное настроение общества

Эксперт по визуальным коммуникациям объяснил значение выбора главного цвета года

Tекст: Олег Исайченко

«Мода была и будет социальным спутником потребительской культуры. Стремление задавать моду и тренды присуще не только брендам и корпорациям, но и государству. Любая наша попытка сформировать конкурентные тренды прекрасна и достойна внимания», – считает Михаил Ковалев, эксперт по визуальным коммуникациям, организатор конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов».

По его мнению, цвет года можно воспринимать как своеобразную подсказку о том, какие оттенки вскоре будут чаще появляться в товарах и цифровом контенте. Кроме того, он способен отражать настроение общества и творческой среды, показывая, в каком направлении движется общественный оптимизм: «Это своего рода визуальное послание – вместо тысячи слов».

«Чувственность окружающей визуальной среды не принято считать социологическим или аналитическим параметром, однако она оказывает колоссальное влияние на мировоззрение людей», – пояснил собеседник.

Рассуждая о том, существует ли у России свой базовый национальный цвет, Ковалев отметил, что однозначного ответа на этот вопрос, вероятно, нет. И это, по его мнению, лишь подчеркивает многогранность самого феномена.

«Для внешнего мира Россия скорее ассоциируется с белизной снега, советским и российским флагами. Но для самих россиян национальная палитра – целая мультивселенная теплых ассоциаций с историческим наследием: красным и золотым, хохломой, гжелью, жостовской и городецкой росписью, палехскими миниатюрами.

Это и иллюстрации со шрифтами из детских книг, кадры старых фильмов, узоры бабушкиного ковра на стене. Все это – эмоциональные якоря нашей памяти. Их невозможно объяснить одним словом, но, увидев, сразу понимаешь: вот оно, наше, мое, родное», – сказал эксперт.

При этом, считает Ковалев, какой бы цвет ни выбрали, сам этот шаг уже станет успешным: он создаст прецедент и положит начало долгосрочной позитивной традиции.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что Совет по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве выберет цвет года. «Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой – или свои – цвета года», – сказала она.

В середине октября с идеей самостоятельно выбрать цвет года выступил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич. По его словам, ежегодно объявлять о таком выборе мог бы Национальный центр «Россия».