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    30 октября 2026, 14:26 • Новости дня

    Лодка с российскими туристами взорвалась на Бали

    Tribun Kaltim: На Бали взорвалась лодка с российскими туристами

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов индонезийского острова Бали взорвалась и загорелась лодка с четырьмя российскими туристами, все спасены, сообщило издание Tribun Kaltim.

    Инцидент произошел в водах залива Гамат в районе Нуса-Пенида. Лодка с четырьмя туристами из России и гидом готовилась покинуть залив, когда в кормовой части, где расположены компоненты батареи, произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Tribun Kaltim.

    Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью местной полиции, гид и туристы прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Проходившее мимо судно подобрало их и доставило на берег.

    По словам гида, перед отправлением лодка прошла проверку технической исправности, которая подтвердила ее пригодность для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии информации о пострадавших россиянах при взрыве в аэропорту Эр-Рияда.

    В прошлом месяце шесть человек погибли в результате взрыва здания в туристическом районе Афин.

    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    28 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте

    Сбербанк запустил для россиян оплату по QR-коду в Египте

    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские туристы в Египте теперь могут оплачивать покупки по QR-коду от Сбербанка, при этом сумма автоматически конвертируется в рубли.

    Клиенты «Сбера» получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Египте через приложение банка. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сбербанка.

    Для совершения платежа достаточно отсканировать QR-код на кассе. Перед подтверждением операции на экране появится сумма покупки в египетских фунтах и российских рублях.

    Египет стал 14-й страной, где доступна оплата по QR-коду клиентам Сбербанка. Данный сервис также работает в популярных у россиян Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

    В 2025 году Египет посетили свыше 2 млн российских туристов. С января по 25 сентября 2026 года турпоток вырос почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось об увеличении спроса российских путешественников на поездки в африканские страны.

    В марте Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ 1,445 млрд рублей и прекратить использование обозначений SberPay QR и «Плати QR».

    Ранее туристы и предприниматели из России получили возможность оплачивать товары в иранских магазинах картами «Мир».

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


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    28 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Испании не поступало

    Посольство: Данных о пострадавших при крушении поездов в Испании россиянах нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информации о пострадавших гражданах России в результате столкновения поездов в Испании на данный момент нет, сообщили в российском посольстве в Мадриде.

    Российское диппредставительство не получало обращений и просьб о помощи от соотечественников в связи с железнодорожной аварией, передает РИА «Новости».

    В посольстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сенат Испании приостановил работу из-за гибели 50 человек при столкновении пассажирских поездов в провинции Толедо.

    Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья рассказала об остановке одного из составов перед аварией.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    28 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Ливия захотела упростить въезд для российских туристов

    Ливия решила упростить въезд для туристов из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливия выразила заинтересованность в упрощении въезда для российских туристов и инвесторов, в том числе за счет развития системы электронных виз, заявил министр туризма и традиционных ремесел Правительства национального единства страны Насреддин Миляд аль-Фаззани.

    «Мы поддерживаем развитие электронных виз и возможность дальнейшего упрощения процедур въезда для российских туристов и инвесторов при участии компетентных государственных органов», – заявил аль-Фаззани, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие туристических обменов предполагает облегчение поездок, продвижение туристических направлений, участие в выставках и расширение деловых контактов.

    Министр отметил, что возможность запуска прямых авиарейсов между Россией и Ливией обсуждалась на заседании российско-ливийской межправительственной комиссии в апреле 2026 года. Конкретная дата начала полетов пока не согласована.

    Аль-Фаззани добавил, что Ливия также заинтересована в работе иностранных археологических миссий и в привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры вокруг многочисленных археологических памятников страны. В Ливии возобновилась деятельность ряда иностранных археологических экспедиций в сотрудничестве с Управлением древностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

    В понедельник председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи планировал провести встречу с президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву.

    Также Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    28 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин призвал наращивать туристический поток из России в Африку

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на выставке для лидеров африканских государств призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    «Двенадцать миллиардов долларов США Турция получает за счет туристического потока из России. Но нам надо и этот поток и наращивать за счет африканских стран, потому что, конечно, Африка – уникальный континент с уникальной культурой и природой. И мы сможем направить соответствующие потоки», – заявил Путин в ходе осмотра выставки, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на выставке для лидеров стран Африки заявил о готовности поделиться передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения и таможенного регулирования.

    На пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка он сообщил о передаче восьми государствам 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.

    Глава государства также назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими странами.

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    28 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    МИД напомнил о введении визового режима с Черногорией

    МИД напомнил россиянам о введении Черногорией виз с 1 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские граждане с 1 ноября 2026 года смогут въезжать в Черногорию только при наличии визы, напомнил консульский департамент МИД России.

    Черногория уведомила российскую сторону о прекращении действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Это означает отмену безвизового режима с 1 ноября 2026 года, говорится в сообщении Telegram-канала консульского департамента МИД.

    В ведомстве уточнили, что для получения виз можно обращаться в центры предоставления услуг VFS Global в Москве, Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, а также в посольство Черногории в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Подгорице сообщило об увеличении числа прибывающих в Черногорию российских граждан.

    В четверг дипломаты уточнили, что россиянам с видом на жительство в Черногории отдельная въездная виза не потребуется.

    На прошлой неделе посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил об официальном уведомлении Москвы о введении визового режима.

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    29 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Алтай и Белоруссия договорились о строительстве совместного санатория

    Турчак анонсировал строительство российско-белорусского санатория на Алтае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российско-белорусский санаторий планируется построить на территории Республики Алтай, стороны уже достигли договоренности о выделении необходимого земельного участка, сообщил глава региона Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Турчак заявил о планах построить в регионе совместный российско-белорусский санаторий, пишет РИА «Новости». «Республика Беларусь имеет огромную компетенцию в санаторно-курортной отрасли, и договорились о том, что наша страна подберет соответствующие земельные участки для строительства санатория на территории нашей горной республики. С учетом наших компетенций, с учетом компетенций ваших», – отметил он.

    Глава региона добавил, что компетенция Республики Алтай заключается в развитии отрасли мараловодства, переработке пантовой продукции, а также производстве биологически активных добавок и концентратов для оздоровления и долголетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко на встрече с Турчаком заявил об отказе Минска предавать российских братьев на фоне спецоперации на Украине. Кроме того, белорусский лидер подчеркнул неразрывность связей двух стран.

    Ранее в российском Минэкономразвития сообщили о заключении межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Белоруссией.

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    28 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин: Египет в первой половине года посетили более 1,2 млн россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что свыше 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первую половину 2026 года.

    «За первые шесть месяцев сего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год – около 1,5 млн», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел переговоры с ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка в Москве.

    В этом месяце Ассоциация туроператоров России сообщила о высокой востребованности египетских курортов среди россиян на ноябрьские праздники.

    Весной туристы из России возглавили рейтинг иностранцев по числу отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе.

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    29 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в ОАЭ 120 семей из России переселили в другие гостиницы

    Tекст: Вера Басилая

    В северных эмиратах ОАЭ 120 российских семей были вынуждены переехать в другие гостиницы из-за масштабного нефтяного загрязнения побережья, сообщают СМИ.

    Из-за разлива мазута в Объединенных Арабских Эмиратах переселились 120 семей из России. Некоторые туристы, перевезенные из Рас-эль-Хаймы в Шарджу, на следующий день снова оказались в зоне загрязнения. Оставшимся в северных эмиратах предлагают переселение с доплатой, однако из-за нехватки мест оно не гарантировано, а вопрос компенсаций остается нерешенным, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    В Аджмане полиция выводит туристов из моря из-за резкого запаха и нефтяного загрязнения. Некоторые отели оградили пляжи сигнальной лентой. После купания в загрязненной воде россияне жаловались на появление красных пятен и белых прыщей, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Несмотря на разлив нефти, туры в ОАЭ продолжают продавать со скидкой 50%. В качестве компенсации отдыхающим предоставляют бесплатный трансфер на чистые пляжи и поездки в торговые центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти эмирата Шарджа временно закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    На прошлой неделе пляж Аль-Хамрия также закрыли из-за утечки нефти с морского танкера.

    В марте российские туристы в Дубае пожаловались на обманные схемы выселения из дорогих отелей.

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    28 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Ударивший россиянина арматурой таец арестован на Пхукете

    На Пхукете арестовали тайца за нападение с арматурой на россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция таиландского острова Пхукет арестовала местного жителя, который в ходе дорожного конфликта напал с арматурой на российского туриста и повредил его автомобиль, сообщила администрация островной провинции.

    «Гражданин Таиланда арестован 27 октября 2026 года по постановлению суда провинции Пхукет по обвинению в нападении на иностранного туриста, гражданина России, и нанесении ему телесных повреждений и материального ущерба его транспортному средству в ходе дорожного конфликта», – говорится в сообщении администрации, которое передает РИА «Новости».

    Конфликт произошел 26 октября. Автомобиль россиянина подрезали, после чего он посигналил. В ответ на это 25-летний житель провинции Сонгкла, находившийся за рулем пикапа, достал кусок арматуры и ударил им российского туриста по руке, а затем разбил лобовое стекло его «Мерседеса». Всего в пикапе находились пять человек.

    Россиянин, которому также 25 лет, сразу обратился в полицию. Подозреваемого оперативно нашли по записям камер наблюдения и видео, снятому свидетелем, сообщает новостной портал Thaiger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Паттайе трое неизвестных напали на гражданина России, избили его и похитили сумку с деньгами.

    В августе министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил об ударе по туристическому имиджу страны из-за убийства двоих россиян.

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    28 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию

    Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка призвал африканские авиакомпании открывать рейсы в Россию, пишет РИА «Новости».

    «Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки.

    Также глава государства выразил готовность передавать цифровые ноу-хау африканским государствам и отметил активные попытки западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

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    28 октября 2026, 07:14 • Новости дня
    Поток российских туристов в страны Африки заметно вырос

    АТОР: Туристический поток из России в страны Африки показал взрывной рост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос российских путешественников на поездки в африканские страны, в частности на Занзибар и Сейшелы, значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    Интерес россиян к отдыху в Африке заметно увеличился, наиболее востребованными стали Занзибар, Сейшелы, Тунис и Кения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    «Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка», – рассказали в ассоциации.

    Турпоток на Занзибар за восемь месяцев текущего года превысил показатели всего прошлого года в 13,5 тыс. человек. Кроме того, Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Сейшельских островов, куда за девять месяцев приехали 33,6 тыс. россиян. Тунис за тот же период принял более 50 тыс. путешественников, а Марокко в первом полугодии посетили 43,8 тыс. человек.

    В АТОР также отметили рост числа поездок в страны без прямого авиасообщения. В частности, Кению посетили около 8 тыс. граждан России, а турпоток на Маврикий увеличился на 10,8%. ЮАР в первом полугодии приняла более 22 тыс. российских туристов, и ожидается, что по итогам года прирост на этом направлении окажется весьма существенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.

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