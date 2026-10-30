Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям

Tекст: Мария Иванова

«CSLH крайне неприятно удивлен решением CAS. В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу», – говорится в заявлении на сайте союза, которое приводит РИА «Новости».

В пятницу CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским командам участвовать в соревнованиях, включая женский юниорский чемпионат мира, который пройдет в Чехии с 8 по 16 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу CAS счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, из-за которых российские команды были отстранены от соревнований.

IIHF сообщила о намерении в срочном порядке рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным турнирам.

Председатель правления Хоккейного союза Германии (DEB) Франк Лутц выступил против возвращения сборных России на турниры IIHF.