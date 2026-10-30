Путин поблагодарил президента Мадагаскара за регистрацию РПЦ на острове

Tекст: Елизавета Шишкова

«Хотел бы отдельно отметить, что в апреле Русская православная церковь получила статус юридического лица на Мадагаскаре. Хочу вас за это поблагодарить, это важное событие, с учетом того, что количество прихожан РПЦ на острове превышает полторы тысячи человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с президентом Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной.

В августе президент России сообщил о планах построить храм Русской православной церкви в Мьянме.