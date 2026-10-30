Путин заявил об успешном развитии отношений России со странами Африки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Еще раз хочу вас поблагодарить, господин президент, за то, что вы нашли время и сочли возможным приехать на третий саммит Россия – Африка. Отношения с континентом у России развиваются весьма успешно, хорошим темпом и с хорошим качеством», – заявил президент на встрече с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает РИА «Новости».

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении всех поставленных участниками задач третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Российский лидер рассказал о конструктивных предложениях участников саммита.

Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.