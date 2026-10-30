Борт, вылетевший из Брюсселя, направился в сторону Польши и пересек границу с Литвой неподалеку от российского региона, передает РИА «Новости».
В последние годы фиксируется рост активности Североатлантического альянса у западных рубежей России. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию континента и подчеркивая открытость к равноправному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.
В воскресенье военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил Словакии Alenia C-27J Spartan дважды за сутки совершил полет неподалеку от российского региона.
Ранее разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR после полета у границ области приземлился в Польше.