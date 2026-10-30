Университет выявил плагиат в диссертации премьера Литвы

Delfi: В докторской диссертации премьера Литвы Синкявичюса обнаружили плагиат

Tекст: Мария Иванова

Университетская комиссия провела расследование и установила серьезные нарушения, связанные с академическим списыванием и присвоением источников. В диссертации премьера найдены пять случаев плагиата, два случая совпадения текста, а восемь упомянутых источников не были включены в список литературы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.

Комиссия посчитала лишение Синкявичюса степени доктора наук непропорциональным наказанием и предоставила ему шесть месяцев на исправление ошибок. Если премьер откажется или не уложится в срок, ректору могут рекомендовать инициировать процедуру упразднения степени.

Синкявичюс представил комиссии письменные объяснения. Он признал объективные совпадения текстов и нехватку ссылок, но заявил, что анализировал данные и формулировал выводы самостоятельно. В соответствии с порядком университета премьер пообещал подготовить приложение с исправлениями, которое будет обнародовано. Докторскую диссертацию Синкявичюс защитил в 2015 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца литовские власти по предложению Миндаугаса Синкявичюса решили исключить произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина из учебной программы для русскоязычных школ.

Летом парламент республики утвердил программу правительства Синкявичюса, представляющего третью правящую коалицию менее чем за два года. Тогда политик заявил о необходимости исключить из конституции Литвы норму о запрете на размещение в стране ядерного оружия.